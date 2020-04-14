ثمنها 79 ألف جنيه.. طرح حقيبة يد مصنوعة من عمود فقري بشري للبيع على الإنترنت

غالبا ما تكون الأزياء ذات طابع غريب وفريد من نوعه، وهي أذواق يختلف ويتفق عليها الكثيرون، ولكن مصمم الأزياء الإندونيسي أرنولد بوترا ذهب إلى ما لم يكن متوقعا، فقد صنع حقيبة يد نسائية مصنوعة من لسان التمساح ومقبضها من عمود فقري بشري حقيقي.

ثمن تلك الحقيبة بحسب ما أعلنت صفحة منسوبة لنجم الإنستجرام الشهير يبلغ 5 آلاف دولار أي ما يقرب من 79 ألف جنيه مصري، وهو يعرضها للبيع وأكد أن العمود الفقري جاء بطريقة شرعية بحسب موقع "إنسايدر".

حصل بوترا على العمود الفقري بحسب حديثه من كندا بطريقة شرعية تماما وبأوراق ثبوتية، وقال إنها "فائض طبي"، زائد عن الحاجة تبيعها الشركات حول العالم بطريقة شرعية تماما، سواء في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال المصمم الإندونيسي، إن المقبض وهو المادة الخام للحقيبة، "يبدو أنه عينة طبية أو تربوية"، مضيفا أن هناك تاريخا طويلا من تجارة العظام للاستخدام التعليمي والثقافي والشخصي.

وفي ذات السياق أكد خبراء لـ "إنسايدر"، أن تلك العظام حقيقية وتعود لبشري، ولكن عكس ما قالته صفحة منسوبة لـ بوترا بأن العظام تعود إلى طفل صغير مكمتل النمو ويعاني هشاشة في العظام لم يتمكن الخبراء من تأكيد ذلك، وإنما هي لبشري وحسب.

وقال بوترا إن تلك الصفحة على "إنستجرام" ليست صفحته الشخصية ولكنه ساهم في تزويدهم بالعلومات مؤكدا أن الحقيبة حقيقية، وتعرض مصمم الأزياء الشهير على إثر ذلك لانتقادات واسعة لاستخدامه عظام بشري لصنع حقيبة في عالم الموضة، واتهمه البعض بالتشهير بصاحب تلك العظام.