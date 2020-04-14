لو مضطر تنزل.. كيف تحمي نفسك من كورونا في المواصلات العامة؟

رغم تخفيف العمالة داخل بعض مؤسسات القطاعي الحكومي والخاص حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن البعض مضطر للنزول وهو ما دفع الأطباء لتقديم نصائح لتجنب انتقال العدوى خلال استخدام المواصلات العامة.

ووفقا لروسيا اليوم، قدم أطباء خبراء في خدمات السفر، نصائحهم حول كيفية حماية نفسك من الفيروس في وسائل النقل العام، إذا ما تعذر عليك تأجيل الرحلة واضطررت لمشاركة مجهولين وسيلة النقل.

وقال هؤلاء الخبراء، إن المصدر الرئيسي للعدوى هو الناس، فكلما قل الاتصال الاجتماعي، تراجع خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأوضحت فيكتوريا فاليكوفا، أخصائية الأمراض المعدية والمتخصصة في طب المناطق المدارية والرعاية الصحية في البلدان ذات الموارد المحدودة: "أن ركوب وسائل النقل العام الآن ليس فكرة جيدة ومع ذلك فإن القطارات الكهربائية بين المدن القريبة والحافلات أكثر خطورة من القطارات المخصصة للمسافات البعيدة والطائرات، وهذا بالطبع مع ارتداء القناع الواقي أو الكمامة الطبية".

وأضافت: "في المتوسط، يركب حوالي 220 شخصا في عربة القطار، و 150 على متن الطائرة ، و40-50 راكبا في الحافلة.

Advertisements

وشرحت:" أن نظام التهوية في القطار المخصص للمسافات البعيدة يتدفق إلى كل حجرة، ثم يتم أخذ الهواء من الممر إلى وحدة الأشعة فوق البنفسجية، أي أن الراكب يمكن أن يصاب بالعدوى من أحد جيرانه في الحجرة فقط، ومن غير المحتمل أن يصاب بالعدوى من ركاب في حجرة مجاورة ومن غير المحتمل أبدا من بقية ركاب القطار. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبروتوكولات التنظيف الجديدة، يتم مسح مقابض الأبواب والنوافذ والمعدات الأخرى بالمطهرات قبل مغادرة القطار وأثناء الرحلة".

وأشارت إلى أنه في المتوسط، يمكن لـ 200-250 شخصا ركوب عربة القطار الكهربائي بين المدن القريبة و 10-12 في الحافلات، لكن حوالي 200 شخص يسافرون في كل حافلة ساعة الذروة الصباحية في المتوسط ​.

ولذلك ينصح الخبراء: "إذا أمكن، اختر وقت الرحلة عندما يكون الزحام في وسائل النقل ضئيلا: في فترة ما بعد الظهر أو في وقت متأخر من المساء أو في الصباح الباكر جدا".

وأثناء الرحلة، لا تلمس وجهك، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعطس أو يسعل، وسارع لمغادرة صالون وسيلة النقل التي يكون على متنها مثل هؤلاء، ثم قم بتطهير يديك بمنديل أو مطهر، في نهاية الرحلة، غير ملابسك واغسلها فورا.

وتقول إيرينا الزركي، رئيسة نقابة عمال النقل والسياحة، إن جميع شركات النقل شددت عمليات تنظيف وتعقيم وتطهير الحافلات، حيث:"يمسح السائقون بشكل متكرر جميع الأجزاء المعرضة للمس ومقابض الأبواب والمقاعد في المواقف النهائية باستخدام المطهرات"، في نهاية النوبة، يتم تنفيذ تهوية الحافلات والتنظيف الرطب لمقصورة الركاب، بالإضافة إلى التطهير الوقائي المتكرر".