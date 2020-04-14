10 نصائح لتجنب التسمم بالفسيخ خلال شم النسيم

أيام ونستقبل الاحتفال بـ شم النسيم، الذي بات يقتصر عند البعض في مائدة مليئة بأنواع الرنجة والفسيخ، والأسماك المالحة.

ودومًا ما تُطلق وزارة الصحة تحذيراتها حول تناول الرنجة والفسيخ في مثل هذه الأيام من كل عام حتى لا يصاب أحد بالتسمم.

وكان الدكتور أحمد أشرف استشاري التغذية العلاجية، قدم لـ"هُن"، بعض النصائح والتحذيرات التي تساعد في تجنب أضرار تلك المأكولات، ومنها:

شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوقة لها اسم وتاريخ من الثقة.

التأكد من تماسك السمكة قبل شراءها، والابتعاد عن السمكة الطرية.

تناول كمية كبيرة من الماء لتعويض الموالح.

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الاستعانة بالخيار والخس والبصل بمكونات السلطة الأساسية.

للتخلص من السموم يجب شرب لتر من الماء الساخن منقوع به بقدونس بعد تناول الفسيخ أو الرنجة.

من الأفضل تناول الفسيخ قليل الملح أو "الدلع" لتقليل الأضرار الناتجة من الأملاح المركزة.

استبدال شرب المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية، سواء مع الفسيخ أو بعده.

ممنوع على مرضى الضغط تناول الفسيخ والرنجة، وذلك لتجنب أضراره الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، والزغللة، أو الهبوط الحاد.

يجب على الحوامل والمرضعات مراجعة الطبيب في حالة أردن تناول الفسيخ والرنجة.

في حالة الشعور بأي أعراض تسمم، التوجه فورا لمركز السموم لاتخاذ اللازم.