درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة درة، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالات مختلفة.
وأطلت به درة ، بجاكيت أحمر لامع ثم أرتدت جاكيت ذهبى لامع بأكمام طويلة ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على اللون البنى للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطرق مختلفة لكى تتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة
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