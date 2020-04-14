تنسيقات للنَّحِيلات من صفاء سرور

القاهرة - لايف ستايل
لخيارات أنيقة ومناسبة للشابات النحيلات، جمعنا لَكُنَّ عدة خيارات من وحي اليوتيوبر صفاء سرور، لمظهر بسيط وسهل التنسيق.
تنسيقات كاجوال
لإطلالات مريحة بأسلوب الكاجوال، اختارت صفاء بنطالًا بنيًّا مع بلوزة قصيرة مزينة بخطوط ملونة، ونسقت فستانًا أسود بسيطًا مع حقيبة وحذاء باللون الأسود، وتزينت ببنطال جينز مع بلوزة قصيرة باللون الزهري، وفي إطلالة أخرى ارتدته مع بلوفر أسود برُسوم، وأطلت ببنطال أسود مع بلوفر رمادي مزين بالزهري، وظهرت ببنطال أسود رياضي مع بلوفر ملون.
إطلالات عملية بالتنورة
للفتيات محبات التنسيقات الرسمية المميزة للعمل، يمكنكن التجمُّل بقميص أبيض مع تنورة كحلية، أو مع تنورة مزينة بخطوط باللونين الأزرق والأبيض.
خيارات للمناسبات
اعتمدت صفاء العديد من التصميمات المذهلة في فساتين مناسباتها، كان من أبرزها فستان سماوي طويل مزين بنقوش الزهور، وآخر أزرق مصمم بفتحة جانبية لإطلالة ناعمة.
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