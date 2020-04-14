إطلالات باللون الأسود من الفاشينيستا شوق محمد

تُعد الفاشينستا شوق محمد من أهم وأشهر مشاهير السوشيال ميديا العرب. ولإطلالاتها المتنوعة وخياراتها الواسعة التي يمكنها أن تناسب جميع الفتيات، جمعْنا لمحبي اللون الأسود اليوم عدةَ إطلالات لها، طغى عليها هذا اللون؛ لتُلهمهن خيارات لتنسيقاتهن.



أزياء يومية من شوق محمد



لمظهر يومي، ارتدتْ شوق بنطالًا من الجلد الأسود وبلوزة سوداء بأكمام طويلة مع حذاء ببوت أسود، ولخيار أنثوي تألقت بحذاء ببوت طويل باللون الأسود وبلوزة سوداء مع "شيال" بكاروهات بنية، وفي إطلالة أخرى ظهرت شوق ببلوزة سوداء بأكمام واسعة من الأسفل وتنورة سوداء مُزينة بزهور وردية وحذاء بكعب أسود لمظهر أكثر أنوثة، وتميزت بفستان أسود ذى طبقات مصنوعة بكشكشة، ولخيار يومي تجملت بجمبسوت أسود مزيَّن بطبعات سوداء وحذاء رياضي أسود.

إطلالات باللون الأسود من الفاشونيستا شوق محمد

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وأطلَّت أيضًا بفستان يومي بسيط باللون الأسود صُمم بشكل قصير وبأكمام قصيرة، وأكملته بعدة أكسسوارات ذهبية ونظارات سوداء، واختارت بلوزة سوداء مع جاكيت أسود مصنوع من الجلد وبنطال أبيض، وتزينت ببنطال جينز أزرق وبلوزة سوداء ونظارات عصرية باللون الأسود لمظهر يومي بسيط، ونسَّقت بنطالًا أسود مع معطف ملون باللونين الأبيض والأسود مع كاب أسود، ولخيار رياضي آخر تأنقت ببنطال أسود وحذاء رياضي أسود مع بلوزة بيضاء بكتابات سوداء.

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