ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة بالأحمر الناري

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها ياسمين عبد العزيز، بفستان أحمر ناعم بدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ووضعت وردة باللون الأحمر فى شعرها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى التى تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.

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