أفخر تصاميم المجوهرات من وحي النجمات العالميات

القاهرة - لايف ستايل يعتبر حجر الماس صديق النجمات خلال مناسبات السجادة الحمراء من دون منازع، اذ تأتي هذه الجواهر البراقة لتزين اطلالاتهن بطريقة آسرة وساحرة. وهذا ما رصدناه مؤخراً خلال تواجدهن في مناسبات خاصة عديدة، حيث لاحظنا أن غالبية النجمات يفضلن الظهور بـ مجوهرات مزينة بالماس تزيد من اشعاعهن وتبرز جمالهن. نجمات بمجوهرات الماسية لذا سيري على خطى نجمات هوليوود وتألقي بأفخم التصاميم المميزة من أهم الدور العريقة أمثال بوشرون وشانيل وكارتييه وبرلغاري وغيرهن.. Advertisements قد يهمك أيضا: مجوهرات تنبض حيويّةً بألوان الربيع صيحة "الدنيم الريترو" اجتاحت المدرجات واحتضنتها النجمات

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