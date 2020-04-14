منها Hangouts.. أفضل 5 تطبيقات لدردشة الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في ظل الأزمة الحالية وانتشار فيروس كورونا يصعب على المرء مقابلة أصدقائه أو حتى زيارة أقاربه مع اتباع نصيحة التباعد الاجتماعي تجنبا للعدوى، وفي مثل هذه الأحوال تظهر أهمية دردشة الفيديو للتواصل مع الأصدقاء أو حتى بين زملاء العمل.

وإذا كان اتصال الفيديو يتم بين شخصين أو جهازين فقط، فإنه يمكن استعمال تطبيق ماسنجر Messenger العادي، وهناك العديد من التطبيقات الأخرى، التي توفر إمكانية إجراء دردشة الفيديو بين أكثر من شخص أو فيما يعرف باسم "مؤتمر الفيديو".

وعندما يتعلق الأمر بتطبيق دردشة الفيديو فإنه يتوفر في الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي كل ما يحتاجه المستخدم للبدء على الفور في اتصال الفيديو، وبالنسبة للحواسيب فإن أغلب الأشخاص يعتمدون على أجهزة اللاب توب، والتي تكون كاميرا الويب مدمجة بها بالفعل، ويسري نفس الأمر مع الحواسيب المكتبية؛ حيث يجب توفر كاميرا ويب وميكروفون وسماعات للبدء في دردشة الفيديو.

وفيما يلي خدمات يمكن للمستخدم الاعتماد عليها لدردشة الفيديو مع الأصدقاء أو الأقارب أو زملاء العمل.

خدمة Hangouts

تتيح منصة التواصل جوجل Hangouts إمكانية التواصل مع الأصدقاء عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو، ويوفر الإصدار المجاني مشاركة ما يصل إلى 10 أشخاص في مؤتمرات الفيديو، وتتمثل الميزة العملية لتطبيق Hangouts في أنه يعمل على الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس" وفي متصفح الويب على الحواسيب المكتبية.

ويحتاج كل مشارك في مؤتمر الفيديو أن يكون لديه حساب جوجل، ويتوفر تطبيق Hangouts في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل، كما يمكن اختيار التطبيق من حساب جوجل، وتعمل هذه الخدمة بصورة جيدة مع منصات الأجهزة المختلفة وحساب جوجل.

تطبيق Facetime

يأتي تطبيق مكالمات الصوت والفيديو Facetime مثبتا بشكل مسبق على جميع أجهزة أبل، ولا يعمل إلا معها، ويمكن لأصحاب هاتف آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك وغيرها البدء في مؤتمرات الفيديو بسهولة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، ويمكن القيام بذلك إما من التطبيق نفسه أو من الدردشة الجماعية أو دليل جهات الاتصال.

ويتم إجراء محادثات Facetime بشكل مجاني، إلا أنها تستهلك باقة البيانات من شبكة الاتصالات الجوالة، ويحتاج المستخدم لهاتف آيفون 6s أو آيباد آير 2 أو آيباد ميني 4 ونظام "آي أو إس 12.1.4" على الأقل، وإذا كان المستخدم يتوفر لديه جهاز قديم يدعم نظام "آي أو إس 12.1.4" فيمكن اختياره كضيف صوت فقط، ويعتبر هذا التطبيق أسهل وسيلة لدردشة الفيديو ولا توجد طريقة أخرى أسهل منه.

خدمة Skype

تعتبر خدمة سكايب Skype من البرامج التقليدية لدردشة الفيديو عبر الويب، ويمكن إنشاء مؤتمرات الفيديو، التي تضم حتى 50 شخصا، ويشترط لذلك أن يتم تثبيت تطبيق سكايب على هواتف أندرويد أو أجهزة "آي أو إس"، أو إصدار البرنامج على الحواسيب المكتبية أو أجهزة الماك، علاوة على أنه يمكن دعوة المستخدمين الآخرين، الذين لا يتوفر لديهم برنامج سكايب عن طريق رابط للمشاركة في مؤتمر الفيديو عبر الويب.

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ويحتاج استعمال سكايب على الهاتف الذكي أو الحاسوب المكتبي إلى حساب مايكروسوفت أو حساب سكايب، وتمتاز خدمة سكايب بتوفير اتصال عملي في حدود الأجهزة أو الشركة المنتجة، ويلزم توفر حساب مايكروسوفت.

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تطبيق "واتس آب"

يمكن للمستخدم إجراء دردشة الفيديو مع ما يصل إلى أربعة مشاركين عبر تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" الشهير، وكل ما يتعين على المستخدم فعله بدء دردشة الفيديو مع أول شخص، ثم إضافة شخصين آخرين، أو يمكن تحديد جهات الاتصال الثلاثة وبدء مكالمة فيديو جديدة، وتعمل وظيفة دردشة الفيديو مع هواتف أندرويد وأجهزة "آي أو إس".

ويحتاج المستخدم إلى إصدار أندرويد 4.1 على الأقل، ويمتاز هذا التطبيق بانتشاره الواسع على أجهزة أندرويد وأجهزة أبل الجوالة، ولكن يعيبه العدد المحدود للمشاركين.

خدمة Jitsi

تعد خدمة Jitsi من الخدمات المجانية المفتوحة المصدر، وتعتمد على معيار WebRTC إلى حد كبير، وتتيح إمكانية تشفير الاتصالات بين المشاركين، وتتوفر خدمة Jitsi على الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس"، أو برامج التصفح على الحواسيب المكتبية، كما يمكن دمج خدمة Jitsi في برنامج العمل التشاركي Slack.

وتوفر خدمة Slack إمكانية التواصل عن طريق الرسائل النصية ومشاركة الشاشة ومؤتمر الفيديو، ومن المزايا العملية لهذه الخدمة أنها لا تحتاج إلى حساب مستخدم ويمكن دعوة المشاركين بكل سهولة عن طريق رابط على غرار ما يتم مع خدمة سكايب، وتعمل في حدود نظام التشغيل والأجهزة.

شبكة WLAN اللاسلكية

ومن الأفضل أن يتم إجراء مؤتمرات الفيديو عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية في المنزل؛ نظرا لأن المكالمات تكون مجانية بواسطة التطبيقات السابق شرحها، ويكون الاتصال أكثر استقرارا بشرط توفر جودة اتصال إنترنت مناسبة.

وتحتاج دردشة الفيديو إلى حجم كبير من اتصال البيانات؛ حيث يتراوح معدل الاستهلاك بين 5ر2 و 5 ميجابايت لكل دقيقة من دردشة الفيديو، ولضمان التشغيل المثالي يتعين على كل مشارك تثبيت أحدث إصدار من تطبيق التراسل الفوري أو خدمة دردشة الفيديو، بالإضافة إلى ضرورة توفر متصفح ويب حديث في حالة الخدمات، التي يتم استعمالها على الحواسيب المكتبية مثل Skype for Web أو Jitsi .

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