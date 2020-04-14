محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
كشفت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، موضحة أنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.
وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".
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يذكر أن المعلومات السائدة حتى الآن كانت تفيد أن المسافة الآمنة لتجنب نقل العدوى هي متر- متر ونصف.
وأضاف المسؤول الروسي أن الدراسة التي أكدها أيضا مركز دراسات "سي دي سي"، في الولايات المتحدة أشارت أن العدوى بتطاير القطيرات في الهواء بات يضاف إليها أي شكل من أشكال الملامسة.
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كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة الروسية": "كورونا" يتطاير في الهواء لـ4 أمتار ولمدة تصل لـ3 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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