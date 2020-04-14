منها مقاضاة امرأة لبقرة.. أغرب 7 قضايا شهدتها المحاكم حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتادت ساحات المحاكم، قضايا القتل والسرقة والنزاعات وغيرها من القضايا والتي منها الطريقة والغريبة المثيرة للجدل أيضًا.

ونستعرض لكن وفق ما نقل موقع " Reader,s Digest" أغرب القضايا حول العالم:

- كسر أسنان

كانت سيدة تقضي سهرتها في أحد النوادي الليلية بولاية نيويورك عام 2016، حتى بلغ حسابها نحو 3000 دولار، ولتجنب دفع هذا المبلغ ذهبت إلى الحمام لمحاولة الهرب من خلال نافذة موجودة؛ حتى لا تدفع الحساب، وأثناء هروبها من النافذة وقعت على الأرض ونتج عن ذلك انكسار أسنانها الأمامية.

السيدة تقدمت بشكوى أمام القضاء تتهم فيها النادي بهذه الإصابة، وبالفعل استجاب لها القاضي وحكم لها بمبلغ 12 ألف دولارًا، تعويضا عما حدث، ولنفقات العلاج التي تحملتها من مالها الخاص.

- زوجتي مسنة ولا تلبي رغباتي

تقدم رجل عجوز بالغ من العمر 95 عاما، أمام إحدى المحاكم التونسية دعوى طلاق من زوجته عام 2019، والسبب أن زوجته البالغة من العمر 94 عاما قد بلغ بها الكبر، ولم تعد بصحة جيدة ولم تعد تهتم به ولا تمنحه ما يريد.

وبعد التحقيق في الأمر تم التأكد بالفعل أن المرأة بلغ بها الكبر وصحتها ليست على ما يرام، بينما الرجل ما زال يتمتع بحيوية وصحة جيدة.

- أنا سآخذ أمي

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برغم غرابة القضية إلا أنها إنسانية للغاية، إذ تقدم أخوان بطلب إلى المحكمة الهولندية عام 2017 لتحكم لهما، من هو الذي يمكنه التكفل بوالدته العجوز، حيث تقدم أحدهم إلى المحكمة بسبب طلب أخيه منه التكفل بوالدته وأخذها معه، ولكن الأخ الثاني رفض أن يترك والدته وتمسك ببقائها معه.

ومن هنا جاء الخلاف الذي أدى لتدخل المحكمة، وكان قرار المحكمة في هذه القضية في صالح الأخ الأصغر، ما استدعى بكاء الأخ الأكبر أمام المحكمة بسبب خسارة والدته.

- وقع فنجان قهوة عليها فتلقت تعويض مليون دولار

رفعت سيدة تدعى "ستيلاليبيك " دعوى ضد أحد المطاعم الأمريكية عام 1992 أمام محكمة ولاية نيويورك، نتيجة سقوط فنجان قهوة عليها، وحكمت المحكمة على المطعم بدفع مبلغ مالي قدره مليون دولار، وذلك تعويضا للسيدة للألم النفسي والجسدي الذي لحق بها.

- تعويض 10 ملايين دولار

أقامت امرأة من مدينة نيويورك عام 2014 دعوى قضائية أمام محكمة ولاية نيويورك، لطلب تعويض مالي، وبالفعل أصدرت المحكمة تعويض لها يبلغ قدره 10 ملايين دولار من سلطات شاطئ مسيرنا بيتش في فلوريدا، لأنها لم تحذرها من صاعقة اصابتها بحروق بالغة.

- اضطرابات هوائية

عوّضت إحدى شركات الطيران الأمريكية عام 2019 المسافرين مبلغ مالي قدره مليون دولار، بعد رفع أحد المتضررين دعوى قضائية أمام محكمة ولاية نيويورك، بسبب تعرضهم لاضطرابات هوائية لمدة 28 ثانية، ما أثار الخوف والقلق بينهم، وكان هذا المبلغ تعويضا عن الضغوطات النفسية الهائلة التي تعرضوا لها خلال رحلتهم.

- مقاضاة بقرة

تلقى مركز الاتصال في محاكم دبي عام 2015 مكالمة من امرأة أسيوية بالغة من العمر 45 عاما، تطلب فيها مقاضاة بقرة، ووضحت المرأة طلبها ذلك بأنها بلغت من العمر 45 عاما ولم تتزوج، وبعد أن نصحتها أحد صديقتها بشراء بقرة تجلب لها الحظ، وبالفعل اشترت المرأة بقرة، لكن لم تبدل أي شيئا من حالها، بل جعلت حالها أسوأ، ما دفعها لمقاضاة البقرة، وكان رد فعل القاضي أنه رفض الدعوى.