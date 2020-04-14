لمرضى التهابات المعدة.. كيف تهيئ نفسك للصيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بدأ المسلمون في الاستعداد وترتيب وجبات شهر رمضان الكريم، وزينة المنازل للشهر الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، والصوم فرحة كبيرة لدى المسلمين كافة، إلا أن البعض يتخوف قليلًا من مشاكل المعدة التي قد تؤرق عليه ساعات الصوم.

تمهيد الجسم والمعدة قبل بداية الشهر الكريم، هو الحل لأصحاب التهابات المعدة، كما أوضح الدكتور كريم جمال اختصاصي التغذية لـ"الخليج 365".

وقال "جمال"، إنه يجب التأكيد أن هناك بعض حالات التهاب المعدة، لا يمكن لهم الصيام لأن مشاكل المعدة ستتفاقم، لذا عليهم استشارة الطبيب المعالج قبل بداية الشهر الكريم".

وتابع أن "الحالات التي لا يسبب لها الصيام أي ضرر، فمن الأفضل هو التمهيد للجسم والمعدة على الصيام، فيبدأون الأيام القادمة الصيام لبضعة ساعات في بداية اليوم قبل الإفطار".

وتابع: "من تعوّد على الإفطار الساعة 9 صباحًا يفطر غدًا على سبيل المثال الساعة 11، وبعد غد الساعة 12 وهكذا حتى يعود جسده على الصيام من الآن".

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وأكد ضرورة تأهيل الجهاز الهضمي، من خلال "تجنب استهلاك الشطة والمقليات، والمشروبات الغازية والكافيين، وتقليل الملح في الطعام، وعدم شرب الزنجبيل والقرفة على معدة فاضية لأنها خطر جدا".

وأصى بضرورة "تناول المشويات والمسلوق، لتهيئة الجهاز الهضمي بالتدريج، وكذلك شوربة الفراخ واللحم وخاصة المواسير لأنها تقوي المناعة وتحتوي على الكولاجين والإيلاستين للمساعدة في ترميم الجهاز الهضمي".

وتابع، أنخ من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبايوتك لأنها تحتوي على البكتيريا المفيدة، وأشهرها الزبادي والرايب، والأطعمة التي تحتوي على المواد الصمغية مثل الملوخية.

كما أوصى بالأعشاب التي تساعد على الهضم، مثل اليانسون والكاموميل والشمر، وحذر من النعناع لأنه يضر بمرضى ارتجاع المريء".

واختتم جمال حديثه، "يمكن لمرضى الالتهاب أيضًا تناول ملعقة من جيل الصبار مع أي عصير، سوف يساعد على تبطين جدار المعدة وتلطيف الجهاز الهضمي".