أحدث دراسات "كورونا": لا يهاجم الجهاز التنفسي وله أعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أقوى ما يميز الفيروس الجديد الذي تفشى في أغلب دول العالم، هو الغموض، لذلك يسعى العلماء في العديد من الدراسات، لمحاولة وضع تفسير للوباء الذي فتك بأكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

انتشرت مؤخرا، دراسات علمية وتناقلتها الصحف العربية والعالمية، بشأن كورونا، والتي نستعرض أحدثها في التقرير التالي:

- تأثير على القلب

أراد عدد من الباحثين دراسة فاعلية دواء هيدروكسي كلوركين، في علاج فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم اضطروا لإيقافها بعدما لاحظوا تغير في ضربات قلب المرضى، كما أوضح موقع "livesience".

ولاحظ الباحثون، أن المرضى الذين تلقوا جرعة كبيرة من الدواء، أصبحت ضربات قلبهم غير منتظمة، ما يعرضهم لمشاكل في الجهاز الدوري والقلب.

وعدم انتظام ضربات القلب، يعني دقات بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، بسبب التغيرات الطارئة على النظام الكهربائي لعضلة القلب.

- الفيروس يهاجم كرات الدم الحمراء

معلومة جديدة كشفتها دراسة بحثية على موقع "ChemRxiv"، وهو أن فيروس كورونا المستجد، لا يهاجم الجهاز التنفسي بصورة مباشرة، بل يهاجم كريات الدم الحمراء في الجسم.

موقع ChemRxiv، هو موقع تابع للجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية الملكية للكيمياء في بريطانيا والجمعية الكيميائية الألمانية.

وأوضحت الدراسة أن عدم فهم الطريقة التي يعمل بها الفيروس، ربما هي السبب وراء ارتفاع عدد الوفيات حول العالم.

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وتابعت الدراسة، أن الفيروس الجديد، يهاجم كريات الدم الحمراء وتحديدا سلسلة بيتا 1.

كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين لباقي خلايا الجسم، كما يحمل بروتين الهموجلوبين الذي يحتوي على عنصر الحديد.

أما بروتين الهموجلوبين، فهو يحمل الأكسحين من الجسم إلى الرئتين للتخلص منهم عن طريق الزفير.

فما يفعله الفيروس الجديد، هو مهاجمة سلسلة بيتا 1 المسؤولة عن بروتين الهموجلوبين، وبالتالي يسبب نقص في الأكسجين.

ما يقوم به فيروس كورونا هو مهاجمة سلسلة بالأكسجين في الخلية نفسها، ما يؤدي إلى تسمم بالرئتين وينتج عنه التهاب رئوي.

ورجحت الدراسة، أن دواء الكلوركين قد يمنع الفيروس من مهاجمة بروتين الهموجلوبين ويخفف من ضيف التنفس.

ووفقا للدراسة، من الممكن أن يمنع داوء الكلوروكين الفيروس من مهاجمة بروتين الهيموغلوبين إلى حد معين، ويخفف بشكل فعال من أعراض ضيق التنفس، إلا أن هذا لن يتأكد إلا بالتجربة.

- تلف الجهاز العصبي

وأوضحت دراسة أجراها علماء صينيون، أن أعراض فيروس كورونا الجديد، قد تمتد إلى الجهاز العصبي، بحسب ما أوضحته مجلة "جاما نيورولوجي" العلمية.

وأوضحت الدراسة أن فيروس كورونا سبب ضررا في الجهاز العصبي للمرضى الذين خضعوا للبحث، مثل الدوار والصداع واضطرابات في حاستي الشم والتذوق.

وأكد بيان نشرته الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة (ENT UK)، أوضحت خلاله، أن الأعراض ليست واحدة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا.