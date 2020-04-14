ساندي: سعيدة بلقب "مطربة المراهقين" ولم أقصد التقليل من هنا الزاهد

قالت الفنانة ساندي، إنها تحب أن يناديها معجبوها بـ"تيلو سويفت العرب"، لافتةً إلى أن الجمهور العربي لم يكن لديهم ثقافة "مطربة المراهقين".

وأضافت ساندي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا": المراهقة مرحلة عمرية مش حاجة مسيئة، ومبسوطة إني طيرت مفهوم كلمة مراهق، لأن الناس كانت فاكراها شتيمة، وأنا سعيدة جدًا بلقب مطربة المراهقين".

وعن تصريحها حول الفنانة هنا الزاهد، الذي أثار جدلًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "لما قلت إني اكتشفتها، مكنتش أقصد أقلل منها، كنت بتكلم على فترة شهرتها الحالية، وإنها انطلقت بعد فيلم خلطة جيمي".