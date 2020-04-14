"عيد ميلاد سعيد لي"..جدة تحتفل بعيد ميلادها بمفردها بسبب كورونا (فيديو)

خوف سيطر على المواطنين حول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، جعلهم يلتزمون الجلوس بالمنزل، ما أجبر مسن إيطالية تدعى "نورماجريجوريو" بالاحتفال بعيد ميلادها بمفردها اتباعًا للإرشادات.
وظهرت الجدة صاحبة الـ88 عامًا، عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وهي تشعل الشموع وأطفأتها بمفردها، متمنية لنفسها عيد ميلاد سعيد.
وقالت السيدة في الفيديو: "عيد ميلاد سعيد لي، عيد ميلاد سعيد يا عزيزتى نورما"، حيث قامت عائلتها بإرسال كعكة عيد ميلاد لها مصنوعة من الزهور حيث لا يستطيعون زيارتها في الوقت الراهن.
وتبدأ إيطاليا مرحلة الخروج من أزمة فيروس كورونا، ويتم تطبيق المرحلة الثانية من انتشار الوباء وإعادة فتح الأنشطة بشكل تدريجى من اليوم 14 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.
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