أطباء ينجحون في توليد أم مصابة بكورنا: الطفل سليم

وصفت الأم الأمريكية، أنجيلا بريماشينكو، من مدينة فانكوفر بولاية واشنطن، ما حدث معها السبت الماضي، بـ "المعجزة"، بعد أن دخلت إلى المستشفى وهي مصابة بـ "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

كانت "أنجيلا"، البالغة من العمر 27 عاما، حاملاً في الأسبوع 33 عندما تم تشخيصها بفيروس كورونا في الـ24 من مارس الماضي، وبعد 8 أيام من ظهور إيجابية حملها لفيروس كورونا، تدهورت حالتها بشدة فنقلت إلى المستشفى.

اضطر الأطباء وهم الجيش الأبيض حول العالم إلى إدخال الأم فيما يعرف بـ "غيبوبة مستحثة"، وذلك للحفاظ على صحة الأم والجنين، وتُركت تقاتل أنجيلا من أجل حياتها وولدت وهي على جهاز التنفس الصناعي، وفي نهاية الأمر حث الأطباء المخاض لإنقاذها هي وطفلتها التي لم تولد بعد.

وصفت الأم الأمر برمته بأنه معجزة، فقد دخلت إلى المستشفى لا تعرف إذا كانت ستستيقظ أم لا، ولم تشعر بأي شئ لتفيق بعد ذلك وتجد نفسها أنجبت جنينها بالفعل.

ودخلت الطفلة على الفور إلى العزل الصحي ومكثت في الحضانة لحين الاطمئنان عليها والتأكد من أنها غير مصابة بالفيروس، وبعد عدة أيام ظهرت نتائجها السلبية وبأنها لا تحمل الفيروس.

في البداية لم تستطع الأم رؤية صغيرتها، ولكنها تمكنت بعد ذلك من رؤيتها عن بعد عبر خاصية "فيس تايم"، ولكنها كانت بعيدة عنها في كل الأحوال وذلك بحسب ما نشرت "ميرور" البريطانية.

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تحسنت حالة الأم بشدة وشكرت الأطباء وجميع القائمين على متابعة حالتها، ولكنها لن تستطيع حمل صغيرتها إلا بعدما تصبح نتائجها سلبية لـ كوفيد 19.

أنجيلا هي أيضا أم لابنتها إميلي، 11 شهرًا، وابنتها الجديدة آفا لأنها لا تزال في وحدة العناية المركزة، أُخرجت الأم الجديدة من المستشفى يوم السبت.