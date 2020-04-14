فيكتوريا بيكهام الأكثر أناقة في حفل GQ السنوي

فيكتوريا بيكهام متألقة في بدلة باللون الأبيض



البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من أفضل من يصنعها ومن يرتديها أيضًا، مثل اطلالتها مساء أمس في حفل GQ في بدلة باللون الأبيض من تصميمها، مؤلفة من بليزر بصفّيْ أزرار، وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة باللونين الأسود والذهبي.

إيل فانينغ في اطلالة رومانسية



تعشق النجمة الشابة إيل فانينغ Elle Fanning الاطلالات ذات الطابع الرومانسي، وكثيرًا ما نشاهدها في التصميمات الحالمة والأنثوية، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana مصنوعًا من قماش الشيفون ومزينًا بالورود الملونة.





ويني هارول أنيقة في بدلة باللون الأسود



عارضة الأزياء السمراء الجميلة ويني هارلو Winnie Harlow اعتمدت أيضًا البدلة الرسمية، لكنها اختارتها باللون الأسود من دار برادا Prada وكانت عبارة عن بليزر حددت خصره بحزام عريض من الجلد، وزينته ببروش أحمر على شكل قلب، وبنطلون بقصة أرجل مستقيمة، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ مزين باكسسوار من الكريستال.



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نيكول كيدمان في فستان أصفر



تميل نيكول كيدمان Nicole Kidman لاختيار الاطلالات اللافتة والتي أحيانًا تكون غير موفقة، مثل اطلالتها أمس في فستان باللونين الأصفر والزهري من رالف أند روسو Ralph&Russo قصته مستقيمة مع ياقة عالية وأكمام طويلة.

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