عطور الحمضيات الخيار الأنسب للصيف

عطور الحمضيات، تتميز برائحتها المنعشة، وهي تتكوّن بشكل أساسي من خلاصة الحمضيات كما يدلّ اسمها مع مكوّنات أخرى من نكهات خشبية وزهرية ناعمة.

فما هي أبرز عطور الحمضيات التي يمكنك اختيارها للصيف المقبل؟



CK IN2U for Her by Calvin Klein

عطر برائحة منعشة، يناسب المرأة الحيوية والمفعمة بالنشاط. تفوح منه روائح الحمضيات الطبيعية التي تمنحك إحساساً بالانتعاش لا مثيل له. أبرز مكوّناته، الجريب فروت الصقلية والبرغاموت مع نفحات الفانيليا الدافئة، وترتكز في قاعدته روائح الصبّار وخشب الأرز.



Sunflowers by Elizabeth Arden

يجمع بين القوة والحيوية. هذا العطر من إليزابيث أردن موجّه إلى النساء اللواتي يشعرن بالحيوية والتفاؤل ويعشقن الهواء الطلق. يتألف من مزيج من الحمضيات والفواكه والزهور، ومن قاعدة غنيّة بروائح الخشب والمسك. أما مكوّناته العليا فمن اليوسفي والخوخ والليمون والبرغاموت. كما أنه يحتوي على نفحات الورد والياسمين بكميات صغيرة.



Touch of Pink by Lacoste

يتميز هذا العطر من لاكوست برائحته المنعشة والناعمة، والتي تعتبر الخيار المثالي لفصلي الصيف والربيع. يتألف العطر من روائح البرتقال والخوخ والفانيليا وأوراق البنفسج وخشب الصندل. كما يحتوي على لمسة بودرة خفيفة، تتناقض تمامًا مع بقية الموالح والحمضيات الخشبية.

DKNY by Donna Karan

هو مزيج جذاب بين روائح الحمضيات ونباتات الأزهار، المثالي للأيام المشمسة. مكوناته العليا هي الحمضيات مع خلاصة أوراق البرتقال واليوسفي والطماطم. أما روائحه الوسطى فمن أزهار النرجس البري وبساتين الفاكهة والياسمين، في حين تتكوّن قاعدته من خشب الصندل وروائح خشبية أخرى.

CH by Carolina Herrera

عطر كلاسيكي، يتميز بمزيجه الممتاز من الموالح والحمضيات الخشبية. أبرز مكوناته هي الحمضيات، خاصة البرغاموت والجريب فروت والليمون، وهي مدعومة برائحة حلوة لذيذة، تنتج عن كب كيك ونكهات القرفة والباتشولي. كما يحتوي العطر على رائحة الجلد المدبوغ التي تزيد من دفئه وتسمح له بالثبات لفترة طويلة.



Armani Code by Giorgio Armani

يحتوي عطر أرماني كوند على مزيج من الموالح والحلويات والزهور، تفوح منه روائح البرتقال الإيطالي الممزوجة مع خلاصة العسل والفانيليا التي تمنحه رائحة حلوة تنسجم مع مكوّنات أخرى من الأزهار والزنجبيل الصيني.

