كيفية ارتداء الملابس على طريقة المشاهير

يوجد العديد من النجوم والمشاهير الذين يمكن اعتبارهم أيقونات في عالم الموضة، من بينهم دواين جونسون "ذا روك" وكريس إيفانز، ودونالد جلوفر، ورامي مالك وغيرهم، جميعهم نجوم كبار في هوليوود يملكون بنى جسدية ذات أشكال مختلفة ومتباينة، إلا أنهم كلهم يرتدون ملابس تناسب أجسامهم، إذا كيف يفعل هؤلاء النجوم ذلك؟

غالباً ما يكون لدى النجوم والمشاهير "ستايلست" أو خبير في الموضة، وربما مجموعة كاملة تُشرف على طريقتهم في ارتداء الملابس، ولكن هذا الأمر لا يقدر عليه أي شخص آخر من عامة الناس، لذلك نُقدم لك مجموعة نصائح يقدمها خبراء موضة وأزياء عملوا بشكل مباشر مع أكبر النجوم والمشاهير وأكثر أناقة حول العالم.

حدد نوع جسمك



أولاً وقبل أي شيء عليك تحديد نوع جسمك، لأن شكله ونوعه هما المعياران الأساسيان اللذان يتوقف عليهما اختيارك للملابس. ويوجد أشكال عديدة للأجسام. حسب لغة كمال الأجسام فإن أشكال الأجسام تتعدد ما بين اكتومورف، ميزومورف، اندومورف. الأكتومورف هو الجسم النحيف بشكل طبيعي، أما الميزومورف فهو الشخص الذي يملك بنية عريضة نسيباً ولديه الكثير من العضلات، أما الاندومورف فهو الجسم الممتلئ من الجزء الأسفل. ولكل نوع من أنواع الأجسام هذه ملابس تناسبه وتجعله أكثر تميزاً عن غيره.

ويوجد طريقة أخرى لتحديد شكل الجسم وهي على أساس الأشكال الهندسية، والتي تتنوع ما بين الجسم شبه المنحرف وهي البنية المتوسطة، والجسم المستطيل أو النحيل ويكون صاحب هذا الجسم كتفاه أكثر اتساعاً من خصره.

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ويوجد الجسم المُثلث الذي يكون صاحبه لديه بنية مستديرة من منطقة البطن وتكون كتفاه غير بارزتين؛ لأنهما أقل حجماً، والجسم المثلث المقلوب وهؤلاء يكونون أصحاب أكتاف عريضة.

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