القاهرة – لايف ستايل
بعد تعاون دام ثلاث سنوات، أعلنت المديرة التنفيذية لجيفنشي كلير وايت كيلير عن تخلّيها عن منصبها في الدار.
وكانت الدار الفرنسية قد عيّنت كلير في العام 2017، بعد ريكاردو تيسكي، لتصبح أول مصمّمة نسائية تشغل هذا المنصب. وفي العام 2018، استطاعت كلير وايت كيلير أن تتصدّر عناوين الصحف العالمية بعد أن صمّمت فستان زفاف ميغان ماركل التي، بدورها، كرّمت كيلر في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في وقت لاحق من العام نفسه.
وقد أشارت مصادر صحفية مقرّبة من كيلير أن مشوارها مع دار جيفنشي سينتهى مع انتهاء العقد بينهما.
يُذكر أن آخر مجموعة قدّمتها كلير وايت كيلير لدار جيفنشي كانت مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 والتي ظهرت للمرة الأولى في باريس في الأول من شهر مارس/آذار الماضي.
قد يهمك ايضاً:
مجموعة أزياء جيفنشي لما قبل خريف 2020 مستوحاة من الطبيعة والاستدامة
جيفنشي تكشف عن الأقمشة الحريرية القوية والصور الظلية لخريف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر كلير وايت كيلير تودّع دار جينفشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.