كلير وايت كيلير تودّع دار جينفشي

بعد تعاون دام ثلاث سنوات، أعلنت المديرة التنفيذية لجيفنشي كلير وايت كيلير عن تخلّيها عن منصبها في الدار.

وكانت الدار الفرنسية قد عيّنت كلير في العام 2017، بعد ريكاردو تيسكي، لتصبح أول مصمّمة نسائية تشغل هذا المنصب. وفي العام 2018، استطاعت كلير وايت كيلير أن تتصدّر عناوين الصحف العالمية بعد أن صمّمت فستان زفاف ميغان ماركل التي، بدورها، كرّمت كيلر في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في وقت لاحق من العام نفسه.

وقد أشارت مصادر صحفية مقرّبة من كيلير أن مشوارها مع دار جيفنشي سينتهى مع انتهاء العقد بينهما.

يُذكر أن آخر مجموعة قدّمتها كلير وايت كيلير لدار جيفنشي كانت مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 والتي ظهرت للمرة الأولى في باريس في الأول من شهر مارس/آذار الماضي.

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