زيت لتقوية الأظافر وتطويلها خلال الحجر المنزلي

القاهرة - لايف ستايل
تتنوّع الخلطات الطبيعية التي تعمل على العناية بالأظافر، ولكن مهما تنوّعت فإنّ معظمها يحتوي بل يعتمد بشكلٍ أساسيّ على الزيوت الطبيعية التي تُعنى بحماية الأظافر وتقويتها وتطويلها.
إليكِ فيما يلي أهم الزيوت الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها للتخلص من الأضافر الهشّة والضعيفة والتالفة والفوز بأظافر قوية وصحيّة وطويلة وأنية المظهر.
زيت شجرة الشاي
تُعّد هذه الخلطة مُقويّة للأظافر، ويمكنها إصلاح الأظافر التّالفة، ويمكن تطبيقها عن طريق وضع عدّة قطرات من زيت شجرة الشّاي في وعاءٍ صغيرٍ من الماء الدّافئ، ومن ثمّ نَقع الأظافر في المحلول، لمدّة 3 دقائق، وذلك لعدّة مرّاتٍ في الأسبوع.
زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على ترطيب، وتغذية الأظافر، والجلد حول الأظافر حيثُ يُساعد زيت جوز الهند على تعزيز نمو أظافر قوية، وصحية، وعلاج الاتهابات الفطرية التي في الأظافر، حيث يُسخن الزيت حتّى يصبح دافئاً ثمّ يُوضع على الأظافر، وتُدلك بحركاتٍ دائريةٍ و تُكرر هذه الطريقة يومياً قبل النوم، لتعزيز النمو.
زيت اللوز
يُساعد زيت اللوز على تقوية الأظافر؛ لاحتوائه على العديد من مُضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية الأظافر، بالإضافة إلى المحافظة على صحة الأظافر، حيث تُدلك الأظافر بالزيت بضع دقائق، وتُترك طوال الليل ثمّ تُغسل بالماء الدافئ وتُكرر هذه الطريقة مرةً واحدةً يومياً.
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