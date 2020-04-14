أجمل موديلات الخواتم المرصّعة بالأحجار الكريمة

دخلت الأحجار الكريمة إلى صياغة المجوهرات فزادتها غناً وترفاً. وتنوّعت بلوحة ألوانها الغنيّة، حتى بات الخيار أمامنا كبيراً لتنسيق المجوهرات بما يليق مع إطلالاتنا. والخواتم هي أبرز القطع التي تزيّنها الأحجار الكريمة وتجعلها تبدو في أصابعنا وكأنها قطعة فنيّة مرسومة.

للأحجار الكريمة معان كثيرة.. كل حجر له معناه ورمزه وأهميته. إليك بعض الأحجار وما ترمز إليه:

العقيق: يأتى العقيق عادة فى لون أحمر عميق أو أرجوانى. لديه العديد من الصفات الإيجابية بما فى ذلك القوة ويبعث الإحساس بالنجاح والحماية، ويرتبط العقيق أيضا بالنقاء والإخلاص والصدق.

الجمشت: يتراوح من البنفسجى الفاتح إلى البنفسجى الغامق. يرتبط هذا الحجر عادة بالسلام والاستقرار والتوازن ومن المعروف عن الأشخاص الذين يحبون هذا الحجر أنهم يملكون قوة داخلية والتصرف والهدوء والصدق.

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الزبرجد: يتراوح لونه من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق، ومن المعروف أن له تأثير مهدئ، لذلك يقومون باستخدامه فى التأمل، وهو حجر يجلب السلام لصاحبه ويساعده على الوصول إلى الحقيقة والحكمة.

الياقوت:عميق باللون الأحمر بحيث يترافق عادة بالنار والكهرباء والطاقة، يرمز إلى القوة والثقة وحسن الحظ والنجاح وكذلك الحيوية.

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