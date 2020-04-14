طريقة عمل الكمامة يدوياً في المنزل

مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا عالمياً، أصاب الخوف الكثيرين، الذين سرعان ما تهافتوا لشراء الكمامات الطبية لحماية أنفسهم من العدوى. لكن ما قد لا يعلمه البعض منهم أن هذا الهلع لشراء الكمامات الطبية، أدى إلى نقصانها بشكل كبير في معظم الدول، وهذا ما أدى إلى انتشار الفيروس أكثر فأكثر. في هذا الإطار، العديد من المصممين وشركات الأزياء العالمية، تحوّلت من صناعة الملابس والعطور إلى صناعة المستلزمات الوقائية في زمن كورونا. فلماذا لا تساهمي بدوركِ في مكافحة فيروس كورونا من خلال صنع الكمامات بنفسكِ وترك تلك الطبية للعاملين في المستشفيات، خصوصاً إذا كنتِ من الأشخاص الذين يمضون معظم الوقت في المنزل؟ تابعي لمعرفة كيفية صنع الكمامات في المنزل يدوياً للحد من نقصانها في الأسواق. نؤكّد لكِ إنها طريقة سهلة وسريعة، لا تتطلّب سوى 3 دقائق تقريباً وإثنين من اللوازم الموجودة في منزلكِ.

إذا كنتِ قلقة حيال دقة عمل هذه الكمامات، فاطمأني، إذ أن مركز مكافحة الأمراض CDC أوصى بهذه التقنية خصوصاً في حال المعاناة من سعال أو عطس، أو في حال التواجد بين مجموعة كبيرة من الأشخاص. من الجدير ذكره أن كمامات الوجه القماشية ليست جراحية، بل هي من الإجرءات التي تساهم في الحد من النقص من تلك الطبية المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين لفيروس كورونا. في هذا الإطار، إذا كنتِ ترغبين في صناعة الكمامات بنفسكِ، إليكِ كل ما يجب أن تعرفيه:

الأغراض التي تحتاجينها لتحضير الكمامة:

وشاح من القماش، أو أية قطعة قماش على شكل مربّع. إن كنتِ تتساءلين ما النوعية التي يجب إختيارها والتي تقاوم فيروس كورونا، فننصحكِ باختيار تلك ذات الملمس الناعم والمسامات الضيّقة مثل البوبلين.

2 من ربطات الشعر

كيفية عمل كمامة القماش، خطوة بخطوة

الخطوة الأولى



ضعي قطعة القماش أو الوشاح الذي اخترته بطريقة مالسة ومفتوحة بالكامل.



الخطوة الثانية

قومي بطي جهتي القماش إلى وسط القطعة: سوف تحصلين على شكل مستطيل.



الخطوة الثالثة

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اقلبي القماش إلى الجهة المعاكسة. بعد ذلك، بواسطة ربطتي الشعر، قومي بربط كل طرف بطريقة متساوية.

الخطوة الرابعة

قومي بوضع الجهتين المربوطتين داخل القماش في الجهة حيث قمتِ بطيّ القطعة.

الخطوة الخامسة

أخيراً، قومي بسحب ربطات الشعر، لتسبيت الكمامة والتأكد أنها غير مرخية واحرصي على أن تكون مشدودة وتغطي الوجه جيداً.

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