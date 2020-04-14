موديلات فساتين سهرة لصاحبة الجسم النحيف

صحيح أن المرأة صاحبة الجسم النحيف، خياراتها كثيرة أمام فساتين السهرة، لكن من المهم اختيار التصميم الذي يمدح قوامها أو يخلق منحنيات وهمية إن كانت تفتقد له. إذا كنتِ صاحبة جسم نحيف، فإليكِ النصائح التي عليكِ اتبلعها لشراء فستان السهرة المناسب.



أهم النصائح لاختيار فستان السهرة لصاحبة الجسم النحيف:

-الجئي إلى الفساتين التي تبرز خصركِ وتجعله يبدو أنحف مما هو عليه.

-اعتمدي الموديلات التي تبرز الكتفين، الفساتين ذات الأكمام المنتفخة وذات قصة عند الخصر، إضافة إلى تلك المطبّعة أو المرفقة بكشاكش. اختاري هذه التفاصيل، فهي كفيلة بأن تبرز منحنيات جسمكِ بشكل متوازن.

-اختاري الفساتين المؤلّفة من عدّة طبقات.

-الجئي إلى مشد الجسم الذي يوفّر الدعم لمؤخرتكِ ولمنطقة البطن بأكملها، إذ يجعل خصركِ يبدو أنحف مما هو عليه كما وأنه ينحت الفخذين للحصول على شكل جميل ومنحنيات متناسقة.



-إذا اردتِ اعتماد فستان ذات قصّة عند الخصر، احرصي على اختيار قصة الخصر التقليدية.

أهم النصائح لتجنّب فستان السهرة لصاحبة الجسم النحيف:

-ابتعدي عن الفساتين كبيرة الحجم، أمّا إذا كنتِ تحبين الفساتين المنتفخة، فاختاريها متوسّطة الحجم ومصنوعة من التول الناعم، مثل موديل فستان Dolce & Gabbana.

-ابتعدي عن الفساتين بقصة حورية البحر.

-تجنّبي الفساتين الواسعة المنسدلة. أمّا إذا اعتمدتِ هذا الموديل نسّقي معه حزام أو اختاريه بقصّة عند الخصر.

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في ما يلي، سنقدّم لكِ موديلات فساتين سهرة من موضة خريف وشتاء 2021-2020، تتناسب مع أسلوب كل مرأة صاحبة جسم نحيف.



تمتّعي بلوك أنيق وبسيط في الوقت عينه واختاري فستان سهرة شيك يرتكز على القصّة أكثر من التطريزات والتفاصيل الصغيرة. ننصحكِ باختيار فستان مثل موديل Prada وMango. إذا كنتِ من محبّات التصاميم غير التقليدية والعصرية، فأنت حتماً صاحبة أسلوب عصري. ننصحكِ باعتماد التصاميم التي تعكس أسلوبكِ المغامر والتي تمنحكِ إطلالات غير إعتيادية. لذلك، اختاري فستان ذات أكمام منتفخة مثل Asos وJohanna Ortiz، أو اعتمدي فساتين مرفقة بكشاكش أو عقد مثل تصميم Zimmerman.

أمّا إذا كنتِ تحبّين الحبوب البرّاقة، فهذه الصيحة رائجة لخريف وشتاء 2021-2020. الفساتين المطرّزة بالحبيبات البرّاقة تعتبر جذابة وتسلّط الضوء على موديل الفستان. لسهراتكِ الرسمية، اختاري فستان سهرة مثل فستان Zara. نسّقيه بطريقة شبيهة للصورة أدناه، إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء. أمّا إذا لم تكوني جريئة بهذا القدر، فنسّقي مع الفستان جوارب نيلون طويلة باللون الزهري الفاتح أو بلون البشرة، كما ويمكنكِ التخلّي عن الحزام. لإطلالة أنثوية مميّزة وبسيطة، اختاري فساتين سهرة تتميّز بالتطريزات الخفيفة تماماً كتصميمDavid Koma .

إذا كنتِ من النساء محبات الملابس المطبّعة، فأنتِ محظوظة. يمكنكِ اعتماد النقشات بمختلف أحجامها وألوانها، كما ويمكنكِ اعتماد الفساتين التي تتّسم بأسلوب الترقيع. اختاري الموديلات الشبيهة بفستان La Doublej وفستان Mary Katranzou.

إضافة إلى النقشات، صاحبات الجسم النحيف يمكنهن اختيار الفساتين التي تتّسم بالألوان القويّة مثل الفوشيا، الأحمر، الأزرق، الأصفر... كما أن الألوان الحيادية والكلاسيكية تليق بهن أيضاً مثل اللون الأسود، الأبيض والبيج



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