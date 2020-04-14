احذر: تعقيم ياميش رمضان بالخل أو الصابون.. وإليك الطريقة الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم أن التسوق أصبح من الأمور الصعبة في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أنه لا غنى عنه.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ المصريون شراء ياميش رمضان، لكن كيف نضمن أنه آمن وغير ناقل لـ"الفيروس القاتل" الذي يظل على الأسطح لمدة تدوم لساعات وتصل لأيام.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال لـ"الخليج 365"، طرق تعقيم ياميش رمضان، محذرًا من استخدام الصابون أو الكحول أو الكلور في غسل المنتجات غير المغلفة، مثل البندق واللوز والسوداني والجوز والبلح؛ نظرا لما تسببه من ضرر بالغ، فلا يؤدي لفقدان قيمتها الغذائية فحسب بل التسمم الغذائي أيضًا.

وأوضح استشاري الحساسية أن الخل أيضا لا يمكنه تطهير ياميش رمضان وقتل الفيروسات، وإنما يكفي وضعها في الفرن مع الحلويات، فهذا كفيل لقتل الفيروسات. وقدّم مجموعة من النصائح التالية:

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- تطهير اليدين جيدا بالماء والصابون قبل لمس المشتريات وتفريغها.

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- غسل عبوات المشتريات جيدا تحت تيار الماء الجاري.

- يمكن تنظيف عبوات السلع كالزيت والسمنة، باستخدام قطنة تحتوي على الكحول ثم بعد 20 ثانية تغسل تحت الماء الجاري، لقتل الجراثيم والفيروسات.

- يمكن أيضا استخدام الماء والصابون ومسح العبوات المغلقة، ثم تغسل تحت تيار الماء الجاري.

- يجب التأكد من إزالة جميع الأوساخ والشوائب من على السلع.

- يجب بعد تعقيم الأكياس والعبوات تطهير الأسطح التي تم التعامل معها، من خلال رشها بالكحول.

- لا بد من التخلص من العبوات والأكياس وإلقاؤها في القمامة

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