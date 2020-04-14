انقسام "الماميز" حول الاختبار الشفوي: الأبحاث صعبة على الطلبة واحنا اللي بنعملها

"اختبار شفوي في كل الأبحاث المقدمة، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد"، بتلك العبارة أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عن إجراء امتحان شفوي للطلاب بعد انتشار شراء الأبحاث.

انقسام الأمهات حول الاختبار الشفوي على الأبحاث

انقسمت الأمهات ما بين مؤيدة ومعارضة للفكرة، فتقول داليا طارق، ولي أمر طالب بالصف الثاني الإعدادي: "أغلب البحث أنا اللي عملته، وابني معندوش قدرة إنه يتسأل في البحث شفوي، وصعب إن الطالب يفضل فاكر البحث لحد ما ترجع الدراسة".

وأيدت سميرة مجدي، ولي أمر طالبة بالصف الأول الإعدادي، أثناء حديثها لـ"هُن"، قرار وزير التعليم بإجراء امتحان شفوي للطلبة، متابعة: "كان لازم يعمل كده، لأن في أولياء أمور مش فاهمين إن الطالب لازم يعتمد على نفسه، علشان مش ناس تتعب وتشتغل وناس تانية تدفع فلوس وتاخد البحث جاهز".

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"لازم كل طالب يعمل البحث بإيده، لكن لأسف في أهل ممكن يعملوا هما البحث للطالب، فاهمين انهم كده بيساعدوهم"، بتلك العبارة وافقت لبنى حمدي، ولي أمر طالبين بالصفين الأول والثالث الإعدادي، على قرار وزير التعليم، للحد من ظاهرة شراء الأبحاث، ولمساعدة الطالب على الإبداع وإخراج طاقته في البحث المقدم، مضيفة: "أي طالب بيعمل بحث بإيده هيفضل فاكره مهما عدى وقت".

ترى "لبنى" أن بعض المدارس تحاول تنمية مهارات الطالب على إجراء الأبحاث منذ الصغر: "أولادي من رابعة ابتدائي بيتعلموا في المدرسة ازاي يعملوا بحث".

وزير التربية والتعليم: كل طالب سيعرض بحثه سواء نفذه بمفرده أو مع مجموعة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كل طالب سيعرض بحثة سواء أجراه بمفرده أو مع مجموعة، حيث إن العرض جزء من المهارات، ولا داعي للقلق من ذلك، "لو هما عاملينه تبقى حاجة بسيطة بالنسبة لهم، ولو الطالب اشتراه هيبقى واضح انه مش شغله".