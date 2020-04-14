ساندي عن تقديمها طريقة لصناعة كمامات مطرزة: والله كنت بهزر

قالت الفنانة ساندي، إنها تستخدم أدوات التجميل بكثرة خلال فترة بقائها من المنزل، موضحةً: "مش بعمل حاجات مضرة كتير، مش بعمل شعري كتير، وبشرب مياه كويس، وعندي روتين بعمله على طول".

وأضافت "ساندي"، خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، مع الإعلامية بسنت الحسيني، مقدمة برنامج "من غير كورونا"، أنه من المتوقع أن تُكثر من عمل "الماسكات"، خلال الفترة المقبلة: "اللي خلاني أطبخ كتير، هو اللي ممكن يخليني قدام أعمل ماسكات، لأن الفراغ قاتل والموضوع هيتطور".

وحول صنعها كمامات مطرزة، قالت "ساندي": "والله كنت بهزر، وبعدها اكتشفت إنهم أخدوا كلامي بجد، فمكنش ينفع أرجع، أنا كنت مستغربة، والموضوع تطور، ومكنتش متخيلة إنه هيبقى تريند".