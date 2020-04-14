قبل شم النسيم.. طريقة عمل الديتوكس للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة

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البحث عن وسيلة سريعة وآمنة للتخلص من راحة الفم الكريهة، يشغل بال الأسر المصرية في موسم شم النسيم، عقب تناول الفسيخ والرنجة، كطقس أساسي خلال ذلك الاحتفال، ليأتي مشروب الديتوكس على رأس الوسائل الناجحة في القضاء على تلك الروائح.
وفيما يلي خطوات إعداد مشروب الديتوكس في المنزل، وفقا بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".
مقادير مشروب الديتوكس
شرائح ليمونة كاملة.
4 أعواد قرفة.
شرائح برتقال.
أوراق نعناع طازجة.
زنجبيل.
طريقة تحضير مشروب الديتوكس
- وضع شرائح ليمونة كاملة، و4 أعواد قرفة، وشرائح برتقال، وأوراق النعناع، والزنجبيل داخل زجاجة ماء 1 لتر.
- تترك في الثلاجة مدة كافية.
ويتم تناول 3 أكواب من ذلك المشروب يوميًا.
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