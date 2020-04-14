الامارات | صاحبة السلحفاة تكسر الحجر.. وتقدم للشرطة الإيطالية تبريراً فريداً

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السلحفاة تكسر الحجر.. وتقدم للشرطة الإيطالية تبريراً فريداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت امرأة إيطالية في الـ60 من العمر غرامة قدرها 400 يورو بعدما ضبطتها الشرطة الإيطالية في يوم اثنين الفصح، وهي تتنزه في شوارع روما مع سلحفاتها الصغيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لقوات الشرطة الإيطالية (كارابينيري) بأن «عناصر الشرطة في حي سنتوتشيله... غرموا امرأة في الـ60 من العمر بعدما باغتوها خارج منزلها من دون مسوغ مشروع» في تحد لتدابير الحجر المنزلي المفروضة لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقدمت المرأة التي كانت «تتنزه مشياً مع سلحفاتها»، تبريراً «فريداً» أكدت فيه أنها خرجت من المنزل «للترويح عن السلحفاة».

وأوضح عنصر الشرطة نونزيو كاربونه في اتصال مع وكالة فرانس برس أن هذا التبرير لم يقنع عناصر الدورية الذين سطّروا مخالفة بقيمة 400 يورو في حق المرأة.

وسجلت إيطاليا عدداً قياسياً من الغرامات في اثنين الفصح، وهو يوم عطلة في البلاد.