الامارات | بالصور.. أرنب عملاق يتفوق على والده الأضخم والأطول في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد أرنب عملاق اسمه "لويس" لدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية "غينس"، بعد أثبتت مقاساته الاختبارية أنها ستكون أكبر من والده "داريوس" الذي نفق قبل 6 أشهر، وكان يحمل لقب "أضخم وأطول" أرنب في العالم، واحتفظ بلقبه 10 سنوات متالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الأرنب لويس ابن داريوس، يبلغ طوله حاليا (1.25 مترا) بينما كان يبلغ طول والده (1.31مترا)، ما يعني أن الابن لديه سيكون أكبر من والده بعد نضوجه التام خلال ال 6 أشهر المقبلة ليحطم الرقم العالمي ويحصل على لقب"أضخم وأطول" أرنب في العالم.

وتقول صاحبة الأرانب العملاقة البريطانية أنيت إدواردز (69 عاما)، إنها تنفق 5 آلاف جنيه استرليني لإطعام عائلة الارانب العملاقة النادرة التي تمتلكها، إذ تقدم لهم 700 تفاحة وأكثر من 2000 جزرة سنويا إضافة إلى وعاء طعام يومي.

وتعيش أسرة الأرانب العملاقة في الحديقة الخلفية لمنزل المربية العجوز، التي تضعها في منازل خاصة بالكلاب لتتسع لها وأحجامها الضخمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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