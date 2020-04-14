استوحي إطلالاتك اليومية أثناء الحجر المنزلي من وحي كيت ميدلتون

بعيداً عن التصاميم الكلاسيكية والفساتين الفاخرة التي اعتدنا على مشاهدتها في الكثير من اطلالات الاميرة كيت ميدلتون kate Middleton، لاحظنا أن أناقتها بدت كاجوال أثناء تواجدها في المنزل وفي حديقة القصر بملابس رياضية ومريحة.

واكبي اطلالاتك اليومية أثناء الحجر المنزلي من وحي كيت ميدلتون، وشاهدي كيف يمكنك مواكبة أجمل إطلالاتها الكاجوال والرياضية.ارتدي أثناء الحجر المنزلي من وحي كيت ميدلتون موضة بنطلون الجينز الضيق والداكن باللون الكحلي مع الجاكيت الزيتية والحذاء ذات الساق العالي باللون البني الداكن للحصول على إطلالة مريحة. كما لا تتخلي بأسلوب كيت ميدلتون عن القميص الرسمية مع الجينز وارتديها مع الكنزة البنية الفاتحة والمريحة. كما تألقي على طريقتها بموضة الجينز الكحلي مع الكنزة الخضراء والجاكيت البومبر الحمراء المضلعة لتكون أناقتك مريحة.

وأثناء تواجدك في الحجر المنزلي لا تتخلي عن البناطيل الكحلية والتوب المقلمة والشبابية. الى جانب ذلك، ارتدي البناطيل الرياضية المقلمة على الجوانب مع الجاكيتات الكاجوال ولا تتخلي عن الأحذية الرياضية المسطحة باللون الأبيض لاستكمال إطلالاتك اليومية المريحة من دون إهمال الجاكيتات العصرية التي يمكنك اختيارها مع الحزام العريض على الخصر.

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