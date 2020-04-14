أبرز موديلات الأكسسوارات الرائجة لربيع 2020

اللوك لا يكتمل إلا بالأكسسوارات المناسبة. تنوّعت موديلات أكسسوارات موسم ربيع 2020 وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة. من البروش الذي يتّخذ شكل وردة إلى قلائد وأقراط اللؤلؤ والشوكر الذي يتّخذ شكل سلاسل، لا بد لكِ من إمتلاك أكسسوار على الأقل من هذه التصاميم لتمنحي إطلالتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها. سنعرض لكِ أبرز موديلات الأكسسوارات الرائجة لموسم ربيع 2020.

قلائد على شكل سلاسل

صيحة أكسسوارات السلاسل ما زالت ترافقنا من موسم خريف وشتاء 2021-2020. هذا الموسم، رافقت السلاسل القلائد بشكل خاص وأتت بموديلات مختلفة: برز الشوكر، القلائد الطويلة والقلائد اليلاستيكية التي تتّخذ شكل سلاسل. إن لم تعتمدِ هذه الصيحة في خريف 2020، سارعي وتبنّيها حالاً هذا الموسم.

أكسسوارات اللؤلؤ

من الأقراط والقلائد إلى الأساور، زيّن اللؤلؤ مختلف أكسسوارات ربيع 2020. أتى بأساليب مختلفة مثل طابع الباروك الفينتاج، بأحجام مبتكرة وغير متناسقة كما واقترن بموديلات أكسسوارات غير اعتيادية. اعتمديه في مختلف إطلالاتكِ وانقلي اللوك إلى مستوى آخر من الأناقة.

أقراط دائرية

صحيح أن موديل هذا الأقراط أصبح شبه موجود بشكل دائم في ساحة الموضة، لكن هذا الموسم قدّمته دور الأزياء بأشكال جديدة. برزت الأقراط الدئرية الصغيرة، العريضة وتلك المبالغ بحجمها. كذلك، استحوذت على انتباهنا الأقراط المرفقة بأشكال بلاستيكية ملوّنة وأخرى مرفقة بأقراط مماثلة لكن بأشكال مختلفة.

أكسسوارات على شكل ورود

رافقت الورود أكسسوارات ربيع 2020. لفتتنا أشكالها الواقعية، إذ أتت تارةً كتفصيل صغير وتارةً كقطعة Statemnt. إذا كنتِ من محبي الطبيعة، فلا تترددي في اعتماد هذا الموديل من الأكسسوارات في إطلالاتكِ كافة. كذلك، إن كنتِ تعتقدين أن الورود مرتبطة بشكل عام بالأسلوب الأنثوي، فأنتِ مخطئة؛ دار Dior مثلاً قدّمتها بطابع شبابي.



أكسسوارات الصدف

هذه الأكسسوارات تذكّرنا بالصيف والبحر، كما وأنها كفيلة بإضافة لمسة طبيعية وعصرية على إطلالتكِ. اعتمديها في الأقراط أو القلائد وتمتّعي بلوك ساحر هذا الربيع. اختاريها كبيرة تماماً كموديل Prada، ملوّنة كتصميم Balenciaga أو منسدلة ومرفقة بأشكال مختلفة مثل التصميم الذي قدّمته دار Ulla Johnson.

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أقراط منفردة

من يحتاج إلى قرطين عندما يمكنكِ التميّز فقط بفردة واحدة؟ هذا الموسم، قدّمت دور الأزياء فردة واحدة من الأقراط فقط وأتت جميعها كبيرة في معظم الأحيان. في هذا الإطار، إذا كنت قد فقدتِ فردة من أقراطكِ المفضلة، فلا تترددي في ارتداءها هذا الربيع.

أساور كبيرة

تمتّعي بإطلالة ملفتة واعتمدي الأساور الكبيرة هذا الموسم. اختاريها إمّا مسطّحة وحديدية تماماً كالتي قدّمتها دار Elie Saab. كما ويمكنكِ اختيارها ملوّنة من البلاستيك وتتّخذ شكل دائري مثل سوار دار Balmain. إلجئي أيضاً إلى تلك المرصعة بالحبيبات البرّاقة واعتمديها في لوكاتكِ الشيك. نسّقيها لوحدها أو مع أساور أخرى إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر تماماُ كالطريقة التي قدّمتها دار Moschino.

الخلخال أكسسوار ليس بجديد، إنّما هذا الموسم برز بقوة في مجموعات ربيع 2020. أتى إمّا كقطعة لوحدها أو إقترن بالحذاء. اعتمديه بالطريقة التي تناسبكِ وتميّزي هذا الموسم.

بروش بشكل وردة

ارتبط البروش لوقت طويل بأسلوب السيّدات الكلاسيكيات والحفلات الرسمية، لكن هذا الربيع ستسرعين لاستعارة هذا الأكسسوار من جدّتكِ لأنّه من آخر صيحات الموضة! في موسم ربيع 2020، أعادت دور الأزياء البروش إلى منصات العروض بطرق جديدة، فظهر على شكل وردة من القماش أو البلاستيك. اختاريه باللون، الحجم والشكل الذي يناسبكِ، واعتمديه مع جميع إطلالاتكِ النهارية والمسائية.

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