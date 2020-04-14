4 اختبارات لمعرفة الكمامة الأصلية من المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تمتلئ الصيدليات حاليا بأنواع مختلفة من الكمامات الخاصة بحماية الوجه من الفيروسات والأمراض.

وبعد تفشي فيروس كورونا في العالم، أصبحت ليست جميع الكمامات أصلية وقادرة على حمايتنا بشكل كامل من فيروس كورونا، لذا يجيب أن ننتبه جيدا قبل الاعتماد على شراء نوع محدد.

وتوجد 4 اختبارات بسيطة يمكن بواسطتها معرفة الكمامة الأصلية، كما أوضح موقع "gear best".

- النار

اقطع الكمامة لفصل طباقتها، ستجد أن الكمامة غير الأصلية مكونة من طبقات خفيفة وشفافة تسمح بمرور الأتربة والجراثيم من خلالها، على عكس الكمامة الأصلية التي تتكون من طبقات غير شفافة

أمسك بالطبقة الأخيرة وأشعل النار فيها، الكمامة غير الأصلية ستشتعل بها النار وتلتهمها سريعا، أما الأصلية فسوف تنكمش فورا عند ملامستها للنار

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- اختبار الماء

املأ الكمامة بالماء، فإذا سربت المياه فهي غير أصلية

- اختبار الضوء

الكمامة الأصلية تمتص الضوء بدرجة أكبر من غير الأصلية التي تسمح بمرور الضوء بسهولة من خلالها

اختبار الولاعة

ارتدِ الكمامة وأشعل ولاعة أمامك وانفخ هواءً، إذا انطفأت النار فهذا يعني أن الكمامة غير أصلية