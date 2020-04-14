هل يقي لقاح السل من الإصابة بفيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

سلطت "فرانس برس" في نسختها بالإنجليزية، الضوء على دراسة بحثية جديدة، أجراها باحثون وأطباء بمعهد مردوخ لأبحاث الطفل في أستراليا، حول لقاح السل لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) بعدما نجحوا في تجاربه على الفئران، ونشر البحث في 3 صحف علمية من أكبر المجلات العلمية في العالم، وهي: "معهد ماكس بلان، وماج للعلوم، ونيوريساينس نيوز".

وبحسب الدراسة العلمية الجديدة، فإن لقاح السل (BCG) المستخدم لمنع عدوى الدرن، أثبت فاعلية كبيرة في تخفيف معاناة مرضى كورونا في البلدان التي ما تزال تعطي هذا اللقاح، فماذا قالت منظمة الصحة العالمية.

لا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح "بي سي جي" (لقاح السل) لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت الصحة العالمية في بيان لها يوم الأحد: "لا يوجد دليل على أن لقاح "Bacillus Calmette-Guérin ،"BCG، يحمي الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19... في ظل عدم وجود أدلة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ لقاح "بي سي جي" للوقاية من كورونا"، وفق ما نقلت وكالة "سبونتيك" عربي.

ومع ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تجري حاليًا تجربتان سريريتان حول استخدام لقاح "بي سي جي"، وستقوم المنظمة بتقييم نتائج الدراسة عندما تكون متاحة.

وكان فريق من علماء الأوبئة في جامعة تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) قد وجد أنه في البلدان التي لديها برامج تطعيم ضد السل، هناك حالات إصابة بفيروس كورونا أقل بعشر مرات مقارنة بالدول التي لا يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج.

ونشرت مجلة The IrishTimes الدراسة التي قارن فيها العلماء معدلات الانتشار والوفيات من كوفيد-19 وتوافر برنامج التطعيم ضد السل في 178 دولة.

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