أفضل مناديل مزيل مكياج للبشره الحساسه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - تعتبر المناديل أسهل طريقة لإزالة المكياج خاصة لمن تبحث عن طريقة سريعة وفعّالة في الوقت نفسه. ومن خلال مجموعات مناديل مزيل مكياج البشرة التي قدّمتها العلامات التجارية والتي تميّزت بمكوّناتها الغنيّة والمغذية، خصّصت هذه العلامات مناديل خاصة بـ البشرة الحساسة ذات تركيبة لطيف ومطهّرة في الوقت نفسه.

تابعي المزيد: زيوت طبيعية لتكثيف الحواجب الخفيفة



Nivea Lingettes Démaquillantes Douceur 3-En-1

Nivea Lingettes Démaquillantes Douceur 3-En-1



مناديل التنظيف اللطيفة 3 في 1 من نيفيان بتركيبة غنية بزيت اللوز الحلو، تزيل المكياج حتى المقاوم للمياه، وتترك البشرة ناعمة ومرطّبة. هي مناسبة للاستخدام اليومي وللبشرة الجافة والحساسة، يمكن تطبيقها على البشرة والعيون والشفاه.



Bioderma Créaline H2O Lingettes Démaquillantes

Bioderma Créaline H2O Lingettes Démaquillantes



غنيّة بمحلول micellar والأحماض الدهنية، تساهم في إعادة التكوين الطبيعي للفيلم hydrolipidic من الجلد. كما تحتوي مناديل Bioderma على الألنتوين، وهو مكوّن نشط ومهدئ، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساس، تنظّفها من الأعماق وتحميها من التهيّجات.



L’Oréal Paris Nouveau Absolue Douceur Lingettes Démaquillantes Hydratantes

L’Oréal Paris Nouveau Absolue Douceur Lingettes Démaquillantes Hydratantes



مناديل مزيل مكياج للبشرة الحساسة، تحتوي على زيت اللوز الحلو. يزيل الأوساخ والترسّبات الناتجة من المكياج ويترك شعوراً بالانتعاش والنعومة على بشرتك.



Garnier SkinActive Lingettes Micellaires A L’Huile Démaquillante

Garnier SkinActive Lingettes Micellaires A L’Huile Démaquillante



بخلاصة عسل النحل والفيتامينات المغذية، تعمل هذه المناديل من غارنييه على إزالة المكياج بلمسة واحدة، وتترك البشرة ناصعة وناعمة وخالية من الشوائب. وهي مناسبة للاستخدام على الوجه العيون والشفاه.

Advertisements



Neutrogena Hydro Boost Cleanser Facial Wipes

Neutrogena Hydro Boost Cleanser Facial Wipes



تجمع هذه المناديل في تركيبتها بين صيغة حمض الهيالورونيك Hydro Boost وتقنية التطهير القوية لعلامة Neutrogena. تزيل الأوساخ والمكياج بسهولة وترطّب البشرة وتمنحها مظهراّ حيوياً.



Soin Du Visage Byphasse Lingettes Démaquillantes

Soin Du Visage Byphasse Lingettes Démaquillantes



يتيح استخدام مناديل BYPHASSE للبشرة الحساسة التنظيف السريع والفعال بلمسة واحدة. غني بزيت اللوز الحلو وبتركيبة تحمي البشرة وتحافظ على نضارتها.



Cetaphil Gentle Makeup Removing Wipes

Cetaphil Gentle Makeup Removing Wipes



مناديل ناعمة للغاية تناسب جميع أنواع البشرة خاصة البشرة الحساسة. تتميّز هذه المناديل بتركيبتها الغنيّة بمعادن وفيتامينات تحافظ على مرونة البشرة وتحميها من التهيّجات والأمراض الجلدية.



Vichy Pureté Thermale Makeup Removing Micellar Cleansing Wipes

Vichy Pureté Thermale Makeup Removing Micellar Cleansing Wipes



تأتي هذه المناديل من فيشي بتركيبة غنيّة بالفيتامين E الذي يعمل على تلطيف وإنعاش البشرة. تساعد في إزالة المكياج وتطهير الجلد بشكل كامل.

تابعي المزيد: أحمر شفاه جريء من وحي النجمات