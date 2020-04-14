ترطيب البشرة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - تحتاج البشرة في هذا الشهر الفضيل للمزيد من الرطوبة ففي فترة الصيام تتعرض للجفاف، لهذا فيجب أن تزوديها بالقدر الكافي من الترطيب عند الإفطار كتناول المأكولات التي تزوّد البشرة بالماء وشرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية مع اختيار الكريم المرّطب المناسب لنوع بشرتك .



جيل " كولينغ جيل من كلارنس " Clarins Cooling Gel جيل " كولينغ جيل من كلارنس

جيل من غلام غلو " Glamglow Gel جيل من غلام غلو

كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون " Bobbi Brown Hydrating Face Cream كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون

كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري



كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير" La Mer Moisturizing Cream Advertisements كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير

كريم مرطّب" هايدريتينغ كريم من أوريجنز" Origins Hydrating Cream كريم مرطّب هايدريتينغ كريم من أوريجنز



كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي " Caudalie Cream Intense Hydration كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي



كريم مرطّب " مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو" Shiseido Moisturizing Gel Cream كريم مرطّب مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو تابعي المزيد: حضري أفضل خلطة للبشرة في الحجر تستخدمها نجمات بوليوود

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