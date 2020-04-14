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ترطيب البشرة في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - تحتاج البشرة في هذا الشهر الفضيل للمزيد من الرطوبة ففي فترة الصيام تتعرض للجفاف، لهذا فيجب أن تزوديها بالقدر الكافي من الترطيب عند الإفطار كتناول المأكولات التي تزوّد البشرة بالماء وشرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية مع اختيار الكريم المرّطب المناسب لنوع بشرتك .

جيل " كولينغ جيل من كلارنس " Clarins Cooling Gel

جيل
جيل " كولينغ جيل من كلارنس


جيل من غلام غلو " Glamglow Gel

جيل من غلام غلو
جيل من غلام غلو


كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون " Bobbi Brown Hydrating Face Cream

كريم مرطّب
كريم مرطّب" هايدريتنغ فيس من بوبي براون


كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream

كريم مرطّب
كريم مرطّب" ماجيك كريم من شالوت تالبيري



كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير" La Mer Moisturizing Cream

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كريم مرطّب
كريم مرطّب" مواسترايزينغ كريم من لامير


كريم مرطّب" هايدريتينغ كريم من أوريجنز" Origins Hydrating Cream

كريم مرطّب
كريم مرطّب هايدريتينغ كريم من أوريجنز



كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي " Caudalie Cream Intense Hydration

كريم مرطّب
كريم مرطّب" كريم أنتونس هايدريشن من كودالي



كريم مرطّب " مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو" Shiseido Moisturizing Gel Cream

كريم مرطّب
كريم مرطّب مواستيرايزينغ جيل كريم من شيسيدو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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