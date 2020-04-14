كيفية إجراء اختبار مسامية الشعر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - نسمع مؤخراً باختبار يحمل عنوان "مسامية الشعر"، ولا بدّ أنّ هذا الأمر يثير فضولنا، في ظل التحديثات حول فن تسريحات الشعر، وكيفية العناية بالشعر، وكيفية الحصول على شعر لامع وصحّي. في الأساس، مسامية الشعر هي قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة والإحتفاظ بها. تؤثّر مسامية الشعر على مدى إنتقال الزيوت والرطوبة من وإلى الطبقة الخارجية من الشعر، والمعروفة باسم البشرة. الشعر ذات المسامية المنخفضة هو مقاوم للرطوبة- وهذا يعني أنّه قد يكون من الصعب إدخال الرطوبة في الشعر. كيف نجري اختبار مسامية الشعر في المنزل؟ لنتعرّف أكثر على الموضوع:

كيفية إجراء اختبار مسامية الشعر

مسامية الشعر مسؤولة عن حماية شعرك



كما ذكرنا أعلاه المسامية هي قياس قدرة شعرك على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها. يمكنكِ أيضًا التفكير في الأمر على أنّه يشير إلى مدى سهولة اختراق الرطوبة لشعرك. يتم تحديد المسامية من خلال بنية البشرة- الطبقة الخارجية من شعرك. يحتوي الشعر المسامي المنخفض على طبقة بشرة محكمة الإغلاق، مما يجعل اختراق الرطوبة صعبًا. من ناحية أخرى، يحتوي الشعر المسامي العالي على فجوات وثقوب في البشرة ، مما يسمح بتمرير الرطوبة والخروج منها بسهولة. يتم تحديد المسامية عن طريق علم الوراثة، ولكن يمكن تغييرها بواسطة عوامل خارجية مثل الحرارة والعلاج الكيميائي.

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أنواع إختبار مسامية الشعر وكيفية إجرائه:

حافظي على صحة شعرك

Float test : خذي بعض خصلات الشعر من الفرشاة أو المشط (ملاحظة: استخدمي شعرًا نظيفًا وخالياً من أيّ منتج، فمنتجات الشعر يمكن أن تغيّر نتائجك)، وضعيها في وعاء من الماء لبضع دقائق. إذا كان شعركِ يطفو بعد انتهاء الوقت، فستكون مساميتك منخفضة. إذا غرق، لديك مسامية عالية. (قد تطفوالخصلات في مكان ما في منتصف الوعاء، إذا كان لديك مسامية متوسطة.)

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Slip 'n Slide: امسكي خصلة من الشعر وحرّكي أصابعكِ للأعلى باتجاه فروة رأسك. إذا شعرتِ بتعرّجات صغيرة، لديكِ مسامية عالية. إذا كانت الفروة ملساء، فالنتيجة تكون شعراً مسامياَ منخفضاَ.

Spray bottle: خذي جزءًا صغيرًا من شعركِ وضعيه بزجاجة رذاذ. راقبي عن كثب: إذا كان الماء ينساب على شعرك، فهو منخفض المسامية. إذا كان يمتص بسرعة، فسيكون شعرك ذات مسامية عالية. إذا لاحظتِ وجود الماء على شعرك لبضع دقائق قبل امتصاصه، فهذا يعني أن شعرك مسامي متوسط.

نتيجة اختبار مسامية الشعر

شعر صحي

الشعر المسامي المنخفض مقاوم للرطوبة- وهذا يعني أنّه قد يكون من الصعب إدخال الرطوبة في شعرك، ولكن بمجرد القيام بذلك، لا داعي للقلق بشأن تجفيف شعرك. يمكن أن تكون تجعيداتكِ أيضًا عرضة لتراكم المنتجات، خاصةً من المنتجات الغنية بالبروتين.

يتميّز الشعر المسامي المتوسط بأنّه معتدل الرطوبة من وإلى شعرك. المسامية المتوسطة تصمد بشكل جيد في التصميم والتلوين والمواد الكيميائية.

يحتوي الشعر عالي المسامية على فجوات وثقوب في طبقة البشرة مما يسمح للرطوبة بالمرور بسرعة. هذا يمكن أن يؤدي إلى التجعد والتشابك في الطقس الرطب والجفاف الشديد في الطقس الجاف. ستحتاجين إلى توخي الحذر في أنشطة مثل السباحة أو الاستحمام لانّ هذه الأمور قد تسبذب تقصفه.

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