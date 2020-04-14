كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - تحتاج المرأة خلال شهر رمضان إلى مضاعفة العناية بالبشرة نظرً للمشاكل التي قد تتعرّض لها نتيجة تبدّل النظام الغذائي واختلاف ساعات النوم وتعديل الأنشطة التي اعتادت أن تمارسها في أيامها العادية.

إليكِ فيما يلي ماسكات للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان تتكوّن من خلطات طبيعية من شأنها إعادة الحيوية والنضارة لبشرتكِ.

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ماسكات للعناية بالبشرة:





ماسك ماء الورد والزبادي والموز

ماسك للعناية بالبشرة



المكونات:

ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة زبادي

موزة مهروسة



الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على البشرة والرقبة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

يفضل أن تكرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.

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ماسك الخيار وعصير الليمون

ماسك للعناية بالبشرة





المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيداً.

ضعي الخليط على كامل الوجه باستخدام قطعة قطن، بما في ذلك منطقة ما حول العينين.

اتركي القناع على الوجه مُدة ربع ساعة، واغسليه بالماء البارد.

كرّري هذا القناع يومياً مُدّة أسبوع.

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ماسك القهوة وزيت الزيتون

ماسك للعناية بالبشرة





المكونات:

ملعقتا قهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت فيتامين E.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

قومي بتوزيع الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة .

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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