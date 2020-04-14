أسباب اسوداد أظافر القدم وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - مع اقتراب فصل الصيف، تزداد حاجة المرأة للعناية بالأظافة خاصة أظافر القدم التي تُعامل بإهمال في فصل الشتاء ما يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل أبرزها اسوداد الأظافر.

إليكِ في ما يلي أهم أسباب اسوداد أظافر القدم وأقوى خلطة لعلاج مشكلة تصبغ الأظافر والتخلص منها عبر تفتيح لون البشرة المحيطة بالظفر، وتخفيف البقع الداكنة، وتهدئة البشرة التالفة، وترطيب الجلد حولها.

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أسباب اسوداد أظافر القدم اسوداد أظافر القدم الاصطدام بجسم صلب أو غلق الباب على أطراف الأصابع، ما يؤدي إلى تحثر الدم، ويحول لون الظفر إلى الأسود.

ارتداء الأحذية لفترة طويلة، ما يضغط على الأصابع، ويؤدي إلى تصبغها باللون الأسود.

الضغط على أصابع القدمين عند ممارسة الرياضة، كحمل الأثقال.

إصابة الجلد ببعض الفطريات أو البكتيريا، مثل pspfumons، ما يؤدي إلى تصبغ أظافرهم باللون الأسود.

معاناة بعض الأشخاص من عدم وصول الدم اللازم إلى الأظافر، خاصةً في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تغير لون الأظافر إلى الأسود.

والتي تتكاثر عند المصابين ب

الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان الجلد ومرض السكري ونقص المناعة، ما يؤدي إلى تصبغات الجلد والأظافر باللون الأسود.

قد يكون أحد الآثار الجانبية لتناول بعض أدوية التغذية.

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خلطة طبيعية لعلاج اسوداد أظافر القدم علاج اسوداد أظافر القدم



المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث أو أربع قطرات من الجليسرين.



الطريقة:

اسكبي الجليسرين وعصير الليمون مع مسحوق خشب الصندل؛ لإعداد عجينةٍ ناعمة الملمس.

ضعي العجينة على الجلد المحيط بالأظافر.

اتركيها لتجف من عشرة إلى خمس عشرة دقيقة، ثمّ اغسليها بالماء.

كرّري استخدامها يومياً. تابعي المزيد: مناكير أبيض مطفي

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