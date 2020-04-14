كلير وايت كيلر تغادر دار جيفنشي شاهدي أجمل تصاميمها على النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - بعد 3 سنوات إبداعية مع جيفنشي Givenchy قررت مصممة الأزياء كلير وايت كيلر Clare Waight Keller مغادرة الدار والاستغناء عن عملها كمديرة إبداعية. وقد تم الإعلان عن هذا الخبر صباح يوم السبت الموافق لـ 11 من أبريل 2020، ولابد أن خسارتها ستكون كبيرة حيث أنها ومنذ تسلمها الإدارة الإبداعية للدار، وهي تقدم أجمل التصاميم والمجموعات المبتكرة والرائعة. والجدير بالذكر أنها كانت أول امرأة تتسلم هذا المنصب في الدار. وبمناسبة رحيلها سنستعرض بالصور أجمل إطلالات النجمات في تصاميم حملت توقيعها، ابتداءً من ميغان ميغان ماركل Meghan Markle التي تعشق تصاميمها، ومروراً بأكثر نجمات هوليوود شهرةَ. وإليك التفاصيل.



فستان زفاف ميغان ماركل الأشهر عالمياً:

ميغان ماركل في تصميم من جيفنشي





طبعاً أحد أكثر التصاميم شهرة التي قدمتها المديرة الإبداعية لدار جيفنشي Givenchy كلير وايت كيلر Clare Waight Keller كانت فستان الزفاف الخاص بـ ميغان ماركل Meghan Markle والذي كان وما يزال حديث الملايين بتصميمه الناعم المصنوع من قماش الحرير الفاخر بقصة الاوف شولدرز التي انسدلت ببساطة على قوامها، مع الطرحة المرهفة التي تدلت من خلفها.

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تشارليز ثيرون في فستان ميتالك من جيفنشي:

تشارليز ثيرون في فستان فضي ميتالك من جيفنشي





تميّزت كلير وايت كيلر Clare Waight Keller بتصاميمها التي تجمع بين الفخامة والعصرية، مثل هذا الفستان الذي تألقت به تشارليز ثيرون Charlize Theron والمصنوع من قماش الميتالك البليسيه باللون الفضي المتدرج بقصة الكتف الواحدة، وكانت قد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.

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بلايك لايفلي في بدلة بتصميم عصري من جيفنشي:

بدلة مبتكرة من جيفنشي اختارتها بلايك لايفلي





تصاميم كلير وايت كيلر Clare Waight Keller كانت تعجب النجمات من مختلف الفئات العمرية، وهنا شاهدنا النجمة الشابة بلايك لايفلي Blake Lively وقد اعتمدت لوك أنيقا وعصريا في بدلة باللون الأسود مولفة من جاكيت بليزر قصير من الأمام وطويل من الخلف، مع بنطلون أسود بقصة أرجل ضيقة. وقد نسقت معهما توب من الشيفون الفضي البراق وحذاء كعب عال ميتالك.

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جوليان موور في إطلالة ساحرة بالأحمر من جيفنشي:

جوليان موور في فستان باللون الأحمر من جيفنشي





خلال السنوات الثلاث الماضية، شاهدنا النجمة الكبيرة جوليان موور تتألق في عدد من الإطلالات المميزة التي حملت توقيع كلير وايت كيلر Clare Waight Keller لدار جيفنشي Givenchy ومنها هذه الإطلالة في مهرجان كان في فستان سهرة باللون الأحمر بقصة راقية مكشوفة الأكتاف مع الكاب الطويل المطرز بالريش. وقد بدت غاية في الأناقة والإشراق.





شاهدي أجمل إطلالات النجمات التي حملت توقيع كلير وايت كيلر Clare Waight Keller المديرة الإبداعية السابقة لدار جيفنشي Givenchy.

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