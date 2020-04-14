أفكار أزياء أوفر سايز للحجز المنزلي من الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - في فترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، نحتاج إلى إطلالات مريحة وعملية، لكن يفضل أن تكون هذه الإطلالات أنيقة ومواكبة للموضة، حتى تحافظي على تألقك في هذه الفترة الصعبة، وتبعدي عنك الكآبة والملل. ولهذا، فنحن ننصحك بأن تستوحي بعض أفكار أزياء اوفر oversized التي تعتبر من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، من الفاشينيستا العربيات، ولاسيما أن هذا النوع من الملابس بقصاته الواسعة والمريحة، من الممكن أن يكون خيارك الأكثر عملية في هذه الفترة. وإليك بعض الأمثلة.



القميص الاوفر سايز على طريقة ديما الشيخلي:

ديما الشيخلي في تنسيق في القميص الاوفر سايز مع الجينز





القمصان الاوفر سايز رائجة جداً هذا الموسم، وقد شاهدنا منها تصاميم متنوعة من ناحية القصات والألوان. وهنا ديما الشيخلي كانت قد اختارته باللون الأبيض بتصميم مستوحى من القمصان الرجالية، ونسقته مع جينز باللون الأزرق وحذاء رياضي من بالنسياغا Balenciaga.

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نور عريضة في جينز أزرق اوفر سايز:

بنطلون اوفر سايز اعتمدته نور عريضة





الجينز من الخيارات المثالية في فترة الحجر الصحي، على اعتبار أنه تصميم عملي ومريح، ولاسيما إذا كان بقصة اوفر سايز مثل الذي اعتمدته نور عريضة في هذا اللوك، وكانت قد نسقت معه توب ياقة عالية باللون الأسود، وحذاء مريحا من الجلد مزين بالأربطة.

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السويتشرت الاوفر سايز بأسلوب هلا العبدلله:

السويتشرت الاوفر سايز على طريقة هلا





اعتمدت الفاشينيستا هلا العبدلله لوك مريحا وعمليا، بإمكانك أن تستوحي منه لإطلالة منزلية عملية، حيث اختارت سويتشرت قطنية بقصة اوفر سايز باللونين الرمادي والبرتقالي، ونسقت معها سروالا مطاطيا أسود وحذاء رياضيا ملونا.

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ملابس اوفر سايز مريحة على طريقة ديما الأسدي:

ديما الأسدي في تنسيق في القميص الاوفر سايز





تعشق ديما الأسدي موديلات الملابس الاوفر سايز ذات الطابع العملي والمريح. وهنا شاهدناها وقد اختارت بنطلون من الجلد الأسود، ونسقت معه قميص اوفر سايز باللون البيج مستوحى من القمصان الرجالية، وأكملت اللوك بحذاء مريح من دون كعب.





أفكار أزياء اوفر سايز من الفاشينيستا العربيات، لتقضي فيها فترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا بأسلوب يجمع بين الراحة والعملية والعصرية في آن واحد.

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