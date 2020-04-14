عبايات تخفي عيوب الأرداف موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - الأرداف الممتلئة من المشاكل التي تواجه الكثير من الصبايا بإطلالتهن، ولهذا كان البحث عن الموديلات التي تخفي عيوب الأرداف هو الأساس بالنسبة لهنّ، حتى فيما يتعلق بموديلات العبايات، التي اخترنا لكِ منها تصاميم أنيقة موضة صيف 2020، تناسب شكل جسمكِ.

العبايات المطبعة بالرسومات المختلفة

العبايات المطبعة بالرسومات المختلفة

كهذا التصميم من 21.technique، يمكنكِ اعتماده لكي يخفي العيوب بالجسم، ولكن من الأفضل أن تكون الرسومات على العباية ككل؛ حتى تخدع العين، وتُبعد التركيز عن تلك المنطقة، من الممكن أن تنسقيها مع الكعب العالي، وحجاب بالألوان المحايدة؛ لإطلالة أكثر رشاقة.

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العباية الواسعة مع الرسومات على منطقة الصدر

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العباية الواسعة مع الرسومات على منطقة الصدر

من الممكن أيضًا أن تعتمدي على موديلات عبايات تخفي عيوب الأرادف، بالتركيز على العباية بالرسومات على الجزء العلوي من التصميم؛ كالعباية من tha seen، ويفضل أن تكون قصّة العباية واسعة قدر الإمكان، مع الألوان المبهجة الجذابة التي تناسب أجواء الربيع.

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العباية من طبقتين القصيرة من الأمام

العباية من طبقتين القصيرة من الأمام

هذا التصميم من shcollection 1، غاية في البساطة، وهو مناسب أكثر للصبايا الممتلئات من الأرداف، وقصيرات القامة، فموديل العباية من طبقتين القصيرة من الأمام، يمنحكِ إطلالة بطول إضافي، خاصة إن اعتمدتِه مع الكعب؛ لكي يخدع العين، بالإضافة إلى أن العباية بسيطة وخالية من التطريزات، فهو مناسب إن كنتِ تبحثين عن موديل بسيط وناعم.

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العبايات بالألوان الداكنة

العبايات بالألوان الداكنة

لطالما كانت للألوان الداكنة الأولوية في إخفاء عيوب الجسم، كالعبايات السوداء، ويفضل أن تكون منسدلة بطريقة انسيابية، من دون أي قصّات تبرز شكل الجسم، كهذا الموديل من shcollection 1، ويمكنك أن تنسقي معها ألوانًا محايدة وبسيطة؛ كالأبيض، أو درجات البيج.

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