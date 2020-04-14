الأحذية العريضة والضخمة لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - الأحذية العريضة والضخمة ستكون رائجة وترند في موسمي ربيع وصيف 2020، خاصة الأحذية الرياضية. مجموعة قاتلة من أحذية رياضية وأحذية التسعينات تحيي الأحذية القديمة، وتقلب منحنى الموضة هذا الموسم. بالإضافة للاحذية الرياضية، هناك أحذية loafer الكبيرة بالكعب العالي والمنخفض، وأحذية الـ chunky _خيارالنجمات الدائم. بالمختصر، الأحذية الكبيرة والضخمة هي ترند في الكاجوال، والسبور، والرسمي. فلنتعرّف عليها:

الأحذية الرياضية لربيع 2020

حذاء رياضي

الأحذية الرياضية للبنات موديلات 2020 هي ذات ستايل جميل وأنيق. سواءً كنتِ تخططين للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية_بعد أزمة كورونا طبعاً، أو ترغبين في التجوّل بالشارع، أو خلال سفراتك. ويتمّ عادة التركيز على أحذية رياضية للبنات في الموضة، حيث نلاحظ تصاميم جديدة كل موسم على منصات عروض أسابيع الموضة في نيويورك، ولندن، وباريس، وميلانو. اللافت أيضاّ أننّا نرى بعض النجوم ينتعلون هذه الأحذية خلال مهرجانات السجادة الحمراء. عند شرائك أي حذاء للجري، ضعي في اعتبارك هذه المعايير: البطانة، التهوئة، والمتانة. هذا سيسهّل عليكِ إختيارك. تأكدي من البحث عن حذاء خفيف الوزن وقابل للتنفس. المتانة هي المفتاح عند البحث عن أحذية الجري. من الضروي تجربة الحذاء قبل شرائه.

ننصح بحذاء puma مثلاً حيث تتوفر مجموعة تصاميم أنيقة، وقابلة للتهوئة مع متانة مضمونة. حذاء مثالي للاستخدام اليومي، ومتوفّر بعدّة ألوان للإختيار بينها. وما يمّيز هذا الحذاء هو الجزء العلوي الشبكي للتهوئة القوية. كذلك ننصحك بأحذية sketchers بتصميمها الخفيف والراحة التي توفرها بفضل النعل الداخلي، مع إشارة إلى أنّ الجزء العلوي الشبكي يجعلها خفيفة. هذا، وتمنح الألوان النابضة بالحياة شعوراً مشجعاً لممارسة الرياضة، خاصة للفتيات اللواتي يفضلن أسلوب Sketch Air Deluxe..

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أحذية chunky لا تزال ترند في ربيع 2020

حذاء chunky

أحذية chunky لا تزال ترند. كيف لا، وهي خيار النجمات أمثال بيلا حديد وكيندال جينر؛ الأحذية القتالية ذات النعال الشديدة. وهذا الشتاء طغت هذه الأحذية مع أحذية Monolith الوحشية من .Prada ومن السهل رؤية جاذبيتها: تضمن سمكاً يضمن عدم الانزلاق خلال التجوّل، خاصة خلال عاصفة ثلجية شتوية.

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أحذية القش لربيع وصيف 2020

حذاء قش مع ربطات

من المعروف أن أحذية القش من أكثر موديلات الأحذية التي تُشعر النساء بالراحة، خاصة خلال السفر، والتجوّل في الشوارع. ما يمّيز المرأة التي تحب هذ النوع من الأحذية هو شخصيتها العفوية، غير المصطنعة، والتي تبحث عن الأناقة البسيطة غير المكلّفة. بنفس الوقت، يمكننا وصفها بالمرأة البوهيمية، التي تفضّل عجقة الألوان في الملابس مع تنسيق حذاء ناعم أحادي اللون. بعد أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة إلى دورتها الطبيعية، لا بدّ أن تمتلىء الشواطىء من جديد. وهنا المكان الذي يحتاج لأحذية من القش بالتنسيق مع القبعة.

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أحذية loafer الضخمة

حذاء loafer كاجوال

نجمات هوليوود يفضّلن ارتداء أحذية لوفر. لقد تم إرتداء هذه الأحذية من قبل مشاهير مثل إيما روبرتس وأوليفيا باليرمو بالإضافة إلى الفاشينيستات ومدونات الموضة، بما في ذلك سوزانا لاو وسارة هاريس البريطانية. يمكن ارتداء حذاء لوفر مع أي شيء تقريبًا: الجينز، الفساتين، وغيرهما. سواء كان لوفر أو بدون كعب، فإنّ النسخة المسطحة مريحة بما يكفي لارتدائها في مناسبات أقل رسمية.

الجدير ذكره أنّ هناك موديلات أحذية كثيرة ترند وذات شعبية كبيرة، لكن أحذية لوفر تتابع في التطورهذا العام، وقد بدأ هذا التطوّر في الاتجاهات منذ عام 2019 مع الكعوب العالية والطبعات، بالإضافة إلى طبيعتها الأنيقة والمصقولة والمريحة. بعض أكبر المدرجين الضاربين في عروض أسابيع الموضة لناحية أحذية لوفر كانا Pradaو Fendi اللذين أعادا في مجموعات S / S 20 الخاصة بهما موديلات لوفر مميزة. هذا، وقد لفتتنا تصاميم Tory Burch لناحية التفاصيل وموديلات الميتاليك والتصاميم والألوان. كما لفتتنا على المدرجات، أحذية لوفر المنقطة، واللوفرعلى ستايل الحذاء الرجالي للمكتب، وخلال ارتداء ملابس رسمية.

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