بدل أنيقة للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - البدل من القطع الأنيقة والعصرية التي يمكنكِ اعتمادها لمختلف المناسبات، خاصة أنها لم تعد ترتبط بهذا الشكل الكلاسيكي لطابع البدلة المتعارف عليه، أو أنها تختص فقط بالمناسبات الرسمية، بل أصبحت جزءًا من إطلالة الصبيّة اليومي، الذي يمكنكِ اختياره بكل بساطة، وتنسيقه مع إكسسوارات عملية، وهو ما ستشاهدينه معنا بإطلالات الفاشينيستا المحجبات.

البدلة الكاجوال مع السنيكرز من الفاشينيستا سهى

البدلة الكاجوال مع السنيكرز من الفاشينيستا سهى

هذا التنسيق العملي للبدلة الكاجوال، من الفاشينيستا سهى؛ سوف يساعدكِ كثيرًا في إطلالتكِ اليومية لمشاويركِ النهارية، مع اللون البيج البسيط، والسنيكرز الأبيض، والتيشيرت الصيفي، وهي مناسبة لكل الصبايا، وكذلك لفتنا البنطلون الواسع الذي يخفي عيوب الأرداف، وكذلك يمنحكِ طولًا مضاعفاً.

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البدلة مع الجاكيت الطويل من مرمر محمد

البدلة مع الجاكيت الطويل من مرمر محمد

اختارت مرمر محمد أن تعتمد على البدلة بطريقة أكثر فخامة؛ باختيار الجاكيت الطويل، مع القصّة الحادة، والبنطلون الشارلستون؛ لتنسق معهما بلوزة مع الكشكشة باللون الأبيض، وكعبًا عاليًا أسود لامعًا، وبالطبع أضافت لمسة الجورب الأنثوي، التي تشتهر بها مرمر.

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البدلة بلون جاكيت مختلف عن البنطلون بأسلوب سمر البارشا

البدلة بلون جاكيت مختلف عن البنطلون بأسلوب سمر البارشا

ارتدت سمر البارشا البدلة بطريقتها الخاصة؛ باختيار الجاكيت باللون الأخضر الزيتوني، مع البنطلون الكريمي، لإطلالة كاجوال وعصرية أكثر، بالطبع مع اللمسة الشبابية بالتنسيق الذي اعتمدته سمر؛ إذ ارتدت صندلًا مفتوحًا، مع شنطة شانيل متوسطة الحجم باللون الأخضر الباهت.

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البدلة المخططة باللون الأسود من دلال الدوب

البدلة المخططة باللون الأسود من دلال الدوب

بأجدد إطلالاتها، اعتمدت دلال الدوب على البدلة المخططة بالطول، باللون الأسود، منحتها إطلالة أكثر رشاقة؛ لتصميم يناسب أوقاتكِ النهارية المختلفة، نسقت معها حذاء الميول الأسود، وحجابًا أبيض؛ لإطلالة سريعة، وغاية في البساطة.