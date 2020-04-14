أجمل فساتين الفاشينيستا المحجبات لموسم الربيع 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - تتوفر أمام المحجبات خيارات واسعة لاختيار فساتين بكم طويل تناسب أذواقهن وليجدّدن اطلالاتهن هذا الربيع . شاهدي أجمل موديلات فساتين محجبات للخروج موضة ربيع وصيف 2020، واكتشفي التصميم الذي يناسب شكل جسمك. تابعي المزيد: فساتين مريحة للمحجبات اعتمديها في الربيع بعد انتهاء الحظر

فساتين محجبات منقطة موضة الموسم فستان أبيض مطبع بنقاط البولكا تعتبر الفساتين المطبعة بنقاط البولكا Polka dots dresses من أبرز إتجاهات موضة ربيع وصيف 2020، طبقي هذه الصيحة وارتدي فستان أبيض طويل مزين بنقاط سوداء متوسطة الحجم مع حذاء كريستيان ديور المزود بشريط أبيض مطبع بشعار الدار وحقيبة يد متوسطة الحجم اختاريها باللون الأسود واعتمري طرحة سوداء. فساتين مخططة للمحجبات موضة 2020 واكبي آخر صيحات الموضة بإعتماد الفساتين المخططة، اختاري موديل بخطوط عامودية إذا كنت قصيرة القامة لتوحي بأنك تملكين قامة أطول مما أنت عليه، أما إذا كنت تملكين قامة ممشوقة ونحيفة فننصحك بإرتداء الفساتين ذات الخطوط العرضية لتمنحي جسمك مدى أعرض. Advertisements تابعي المزيد:فساتين محجبات للخروج موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم فساتين واسعة للمحجبات آخر موضة فستان واسع مزين بحزام استعيني بفستان واسع محددة الخصر إما بحزام رفيع من نفس اللون والخامة أو بثنيات وطيات ناعمة على غرار الفاشينيستا سهى لتخفي بروز البطن، اختاري فستان أحادي اللون من دون أي طبعات اذا كنت تعانين من مشكلة قصر القامة. فساتين مشجرة للمحجبات موضة 2020

لا يمكن تخيل فصل الربيع من دون الفساتين الواسعة المطبعة بالورود والتي تناسب النحيفات وطويلات القامة، الجئي إلى هذه الصيحة لتحصلي على إطلالة أنثوية ناعمة ونسقيها مع طرحات من دون نقوشات وحزام رفيع بلون متناغم مع كامل الطلة وانتعلي حذاء مدبب بكعب رفيع. تابعي المزيد: صيحة الفساتين المنقطة للمحجبات





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