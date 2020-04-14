إطلالات النجمات بأقراط غير تقليدية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أبريل 2020 06:38 مساءً - لطالما تزينت النجمات بقطع مجوهرات مميزة للغاية تمنحن إطلالات لا تُنسى.

أحصلي على إطلالة تحاكي النجمات في المناسبات والسهرات وتألقي بأجمل موديلات أقراط غريبة ولافتة للأنظار، حيث أنها صيحة رائجة في مجوهرات 2020 وتتنافس النجمات باعتمادها.

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أقراط أحلام

اختارت أحلام أقراط غير تقليدية بتصميم الدبوس التي تغطي جزء من الأذن، والتي تماثلت مع القلادة الـChoker حول الرقبة والخاتم بنفس التصميم.

أقراط أمل العوضي

امل العوضي

اعتمدت أمل العوضي أقراط طويلة بالذهب الأبيض المرصعة بالألماس مع أقراط صغيرة أعلى الأذن في تصميم جريء وعصري.

أقراط داليا مبارك

لفتت داليا مبارك الأنظار بالأقراط الذهبية الطويلة جداً، والتي تتدلى منها حلي بالأحجار الكريمة، ونسقتها مع فستان ذهبي برّاق.

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أقراط سيرين عبد النور

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سيرين عبد النور

تهتم سيرين عبد النور باعتماد الأقراط الغريبة في كثير من المناسبات، وهي الأقراط التي تغطي جزء من الأذن بالذهب الأبيض المرصع بالألماس مع اختلاف التصاميم.

أقراط مايا دياب

أيضاً ظهرت مايا دياب بأكثر من إطلالة بالأقراط التي تغطي جزء من الأذن بالذهب الأبيض المرصع بالألماس بتصاميم جذابة وفخمة.

أقراط ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

تميزت أقراط ستيفاني صليبا بالغرابة والعصرية، وهي أيضاً بالصيحة التي تغطي جزء من الأذن بتصاميم مختلفة متناغمة مع الأزياء.

شاهدي أحدث إطلالات النجمات بالأقراط الغريبة لتتعرفي على صيحات الموضة في الأقراط وتعتمديها في مختلف المناسبات.

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