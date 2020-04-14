بعد تصدره التريند.. زوجة يوسف الشريف تنشر صور كواليس مسلسل النهاية

شاركت الاستايلست، إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس مسلسله القادم "النهاية". وظهرت "إنجي" بأزياء كاجوال بصحبة الأخير، مُعلقة: "من كواليس مسلسل النهاية". وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حققت أكثر من 8000 تسجيل إعجاب، مُعبرين عن حماسهم للعمل الدرامي. Advertisements يوسف الشريف يتصدر تريند محركات البحث بسبب النهاية وتصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهير جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية". وكان المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر البرومو الرسمي لمسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

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