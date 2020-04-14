بعد تخليها عنه نهائيا.. دراما رمضان تعيد صابرين للحجاب (فيديو)

على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر عن تخليها عن الحجاب نهائيًا، ظهرت الفنانة صابرين، في الإعلان الترويجي لمسلسلها الدرامي القادم "ليالينا 80"، بالحجاب من جديد.

وظهرت الفنانة عبر البوستر"الرسمي، والإعلان الترويجي، الذي نشرته شركة "سينرجي" عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالحجاب التقليدي المعتاد، ومن المُقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، على فضائية "CBC".

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يذكر أن المسلسل يعود لحقبة الثمانينات، وهو بطولة كلًا من الفنانة غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار وصابرين.

صابرين تتخلى عن الحجاب نهائيا

وفي نوفمبر الماضي، فاجأت الفنانة متابعيها بنشر صور تظهر فيها بشعرها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متخلية عن الحجاب نهائيًا، والذي اعتادت ارتداءه لسنوات، كما تخلت أيضا عن الباروكة التي مانت تظهر بها مؤخرًا في العديد من الأعمال الدرامية.

وأكدت حينها خلال حديثها لـ"هُن"، أإنها لم تتخل عن الحجاب، لكونها غير مُحجبة من الأساس، قائلة: "كنت بقول طول الوقت أنا مش محجبة أنا محتشمة".