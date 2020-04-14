فيديو.. حلقت شعرها زيرو وأعلنت التحرر.. من هي الكويتية فرح الصراف؟

تصرف غريب أقدمت عليه الفنانة الكويتية فرح الصراف، والتي أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الحظر المنزلي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث أقدمت على حلق شعرها بأكمله.

ويقدم "هُن" معلومات عن الفنانة الكويتية فرح الصراف، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- فرح الصواف، ممثلة كويتية، ولدت في 29 أغسطس عام 1991، وتبلغ من العمر 28 عاما.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت انطلاقتها عام 2013، في مسرحية "درب السلامة".

- شاركت في ما بعد في الكثير من الأعمال الدرامية المعروفة، مثل مسلسلات "حب في الأربعين"، "للحب كلمة"، "ساعة الصفر"، "خمس بنات".

- قدمت العديد من الأعمال الغنائية الاستعراضية في مسرح الأطفال، منها" كان يا مكان، عالم أوز، قضي عمري".

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-كشفت عن معاناتها في البقاء وحيدة بعيدًا عن أهلها، واستنكرت في مقطع فيديو، تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتى منها تعليق الرحلات الجوية بين الدول.

وأكدت أنها كانت تفضل أن تبقي 14 يوما في الحجر الصحي، ثم تعود لأهلها، بدلا من البقاء بعيدًا عنهم لنحو 50 يوما.

- يبلغ عدد متابعيها عبر إنستجرام، 2 مليون و600 ألف.