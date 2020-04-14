ليلى أحمد زاهر تنشر صورتها بإطلالة كاجوال.. ومتابعيها: كبرتي

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب متابعيها ومن ضمن التعليقات: "كبرتي من فيلم عمر وسلمى، من وانتي صغيرة قمر".

Advertisements

يذكر أن تعود الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، للتمثيل من جديد خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل.

وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الستة سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفي وأمينة و صافيناز عام 2014.