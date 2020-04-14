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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب متابعيها ومن ضمن التعليقات: "كبرتي من فيلم عمر وسلمى، من وانتي صغيرة قمر".
يذكر أن تعود الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، للتمثيل من جديد خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل.
وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الستة سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفي وأمينة و صافيناز عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر تنشر صورتها بإطلالة كاجوال.. ومتابعيها: كبرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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